Doliu în politică! A murit primarul Damian Diniș

Doliu în politică! A murit primarul Damian Diniș
Damian Diniș a murit /Foto: Facebook
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Este doliu în Hunedoara! Primarul comunei Băița s-a stins din viață în urma unui tragic accident. Acesta a murit la vârsta de 58 de ani, după ce un tractor s-a răsturnat peste el. Vestea tristă a decesului a adus multă durere în comunitatea locală. Damian Diniș se afla la al șaptelea mandat consecutiv în fruntea localității.

Accidentul tragic în care Damian Diniș și-a pierdut viața a avut loc miercuri, 1 septembrie, pe un teren din localitate. Edilul a murit la vârsta de 58 de ani. Acesta a fost unul dintre cei mai longevivi şi apreciați primari hunedoreni.

Damian Diniș a murit în urma unui tragic accident

Primarul comunei Băița, din Hunedoara, Damian Diniș, și-a pierdut viața în urma unui accident produs pe un teren din localitate. Din primele informații, se pare că acesta se afla într-un tractor, iar la un moment dat utilajul s-a răsturnat și l-a prins dedesubt.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de salvare au intervenit la fața locului. Din păcate, pentru primar nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi, în data de 2 septembrie a.c. în jurul orei 16.40, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Băiţa, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 58 de ani, şi-ar fi pierdut viaţa.

Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Din nefericire, la faţa locului a fost constatat decesul persoanei în cauză”, a transmis IPJ Hunedoara.

Damian Diniș s-a stins din viață /Foto: Facebook

Damian Diniş a condus comuna Băiţa neîntrerupt timp de peste două decenii, încă din anul 2000. În anul 2024, acesta a fost reales în funcţia de primar, preluând al șaptelea mandat consecutiv. Edilul era şi preşedintele Filialei Județene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România. Vestea tragică a întristat comunitatea locală, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Cu mare tristețe am aflat că prietenul meu, Damian Diniș, primarul comunei Băița, a plecat mult prea devreme dintre noi. Îmi este greu să găsesc cuvintele potrivite pentru o asemenea veste. Damian a fost un om bun, harnic și sufletist, mereu aproape de oameni și dedicat comunității sale.

Dincolo de funcția de primar și de tot ceea ce a făcut pentru Băița, pentru mine rămâne omul pe care am avut bucuria să-l cunosc și să-l prețuiesc. Plecarea lui atât de neașteptată lasă multă tristețe în urmă. Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor dragi lui. Multă putere în aceste momente grele. Dumnezeu să te odihnească în pace, Damian! Nu te vom uita”, a transmis Natalia – Elena Intotero, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

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