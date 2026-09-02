Iustina Loghin, dezvăluiri dureroase după ce a devenit mamă pentru a doua oară: ”Am trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața mea”

Iustina Loghin, dezvăluiri dureroase după ce a devenit mamă pentru a doua oară: ”Am trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața mea”
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Iustina Loghin, perioadă grea /Foto: Instagram
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Recent, Iustina Loghin și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Aceasta a mărturisit că ultima perioadă a fost una extrem de grea pentru ea, poate cea mai grea din viața sa. Se pare că fosta concurentă Insula Iubirii s-a confrunta cu stări depresive, a suferit în tăcere, dar acum a simțit nevoia să se descarce și să împărtășească lucrurile prin care a trecut.

Iustina Loghin a venit în mediul online cu o mărturisire sinceră, la care nimeni nu se aștepta. Aceasta a recunoscut că după cea de-a doua naștere a trecut prin cea mai grea perioadă din viața ei. Se pare că aceasta s-a confruntat cu stări depresive și a plâns mai mult decât a făcut-o vreodată.

Deși simțea că este la pământ, fosta concurentă Insula Iubirii nu și-a dorit să arate acest lucru și a internalizat toate trăirile și sentimentele negative pe care le-a avut.

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„Fetelor, am trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața mea și aproape nimeni nu a știut. Am continuat să zâmbesc și să par bine, deși în ultima lună am plâns mai mult decât aș putea spune. Poate sarcina, stresul, oboseala și prea multe gânduri adunate. Uneori simt că nu le ofer copiilor mei suficient timp și că telefonul, internetul și grijile ne fură prea mult din prezent.

Acum simt, în sfârșit, că mă eliberez puțin. Dacă treceți printr-o perioadă grea, nu țineți totul în voi. Vorbiți, plângeți, cereți ajutor și încercați să fiți mai prezente lângă oamenii pe care îi iubiți. Uneori avem nevoie să avem grijă de noi. (…) În perioada mea mai depresivă m-am apucat de fumat. Acum tot ce îmi doresc este să-mi recapăt energia și cheful”, a spus Iustina Loghin, în mediul online.

Iustina a trecut prin momente dificile /Foto: Instagram

„În perioada asta am primit foarte multe reproșuri”

De asemenea, Iustina Loghin a mai mărturisit că tocmai pentru că a ascuns de toată lumea momentele grele prin care trecea a primit numeroase reproșuri de la apropiați. Mulți au judecat-o pentru că nu a mai fost la fel de deschisă și comunicativă, însă nimeni nu s-a gândit să o întrebe dacă este bine. Mulți doar au criticat-o și au pus schimbarea pe seama faptului că aceasta a devenit persoană publică.

„Și în perioada asta am primit foarte multe reproșuri și mesaje de la cunoștințe, amici, prieteni, oameni care mi-au spus că nu mai dau niciun semn, că am dispărut din viața lor și că, de când sunt, în ghilimele, vedetă sau persoană cunoscută, m-am schimbat.

Dar cred că, uneori, ne grăbim să judecăm înainte să știm ce duce omul respectiv în spate sau ce are, de fapt, pe suflet. Da, este adevărat că în ultima perioadă nu prea am răspuns la mesaje. Chiar și acum am undeva la 50 de conversații nedeschise pe WhatsApp. Dar nu pentru că nu mi-am dorit să răspund. Nu pentru că am considerat că sunt mai importantă, nu pentru că am uitat de oameni și, cu siguranță, nu pentru că am devenit vedetă.

Cine mă cunoaște cu adevărat știe că sunt o persoană extrem de comunicativă. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să fiu prezentă, să răspund, să țin legătura. Și tocmai de aceea, poate că m-aș fi așteptat ca oamenii apropiați mie să-și dea seama că, dacă eu am ajuns să mă închid atât de mult și să nu mai răspund, probabil că se întâmplă ceva cu mine. (…)

Uneori, când un om dispare puțin, nu înseamnă că a uitat de tine. Nu înseamnă că s-a schimbat sau că se crede mai presus de ceilalți. Poate doar încearcă să se țină pe el însuși la suprafață. Și poate că, înainte să-i reproșăm că nu ne-a răspuns, ar fi bine să-l întrebăm simplu: Ești bine?”, a mai mărturisit Iustina Loghin.

 

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Foto: Instagram

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