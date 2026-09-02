1.400 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei

1.400 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei
Sursa foto: Pixabay
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Aproape 1.400 de blocuri din București au rămas fără apă caldă sau au o presiune extrem de scăzută din cauza reviziei anuale efectuate de CET Sud.

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările sunt obligatorii pentru pregătirea sistemului de termoficare pentru sezonul rece.

Când urmează să revină apa caldă

Furnizarea apei calde este afectată în aproape 1.400 de blocuri din București, după oprirea CET Sud. Potrivit Primăriei Capitalei, 1.395 de imobile, din cele aproximativ 10.000 racordate la sistemul centralizat de termoficare, primesc în prezent apă caldă la parametri scăzuți.

„Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în București, au furnizarea apei calde deficitară. Este furnizată ocolit, de la CET Progresul.

Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din Sectorul 3. Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie”, transmite PMB, pe pagina de Facebook.

Sursa foto: Pixabay

Cea mai afectată zonă este Cartierul Titan, din Sectorul 3. Autoritățile estimează că situația va reveni la normal până pe 18 septembrie, când alimentarea cu apă caldă ar urma să fie reluată la parametri normali.

Totuși, situația ar urma să se îmbunătățească începând din 7 septembrie, când ELCEN va reporni CET Grivița. Centrala va contribui la alimentarea cu agent termic a unei părți din Sectorul 1, iar măsura este așteptată să aibă efecte și asupra furnizării din Sectoarele 5 și 6.

Lucrări de mentenanță pentru buna funcționare a sistemului de termoficare

Primăria Capitalei explică faptul că lucrările de mentenanță sunt necesare pentru buna funcționare a sistemului de termoficare în sezonul rece. Verificările presupun intervenții asupra cazanelor, conductelor și altor echipamente, iar oprirea instalațiilor este necesară pentru operațiuni precum curățarea, efectuarea sudurilor, înlocuirea componentelor uzate și realizarea testelor de presiune.

„Verificările și reparațiile ample la cazane, conducte și echipamente complexe previn avariile majore și pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcționează la capacitate maximă.

Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale”, precizează Primăria Capitalei.

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