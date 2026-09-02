Doliu în lumea medicală! A murit Laurențiu Mogoantă

Doliu în lumea medicală din România! Dr. Laurențiu Mogoantă, profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și membru de onoare al Academiei de Științe Medicale, s-a stins din viață. Vestea tristă a decesului a adus multă durere pentru cei care l-au cunoscut, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Comunitatea academică a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este în doliu. Dr. Laurențiu Mogoantă s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 72 de ani și lasă în urma sa o carieră vastă.

Dr. Laurențiu Mogoantă a murit

Prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă a murit la vârsta de 72 de ani, iar vestea a adus multă durere pentru colegii săi și pentru studenții care l-au avut ca profesor. Acesta lasă în urmă o carieră impresionantă. El a adus contribuții importante la dezvoltarea histologiei, imunohistochimiei și morfologiei microscopice.

A fost un medic de excepție, dar și un mentor pentru generațiile viitoare. De asemenea, dr. Laurențiu Mogoantă a fost cel care a înființat și coordonat primul centru de cercetare al UMF Craiova, Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică și Imunologie.

Cei care l-au cunoscut și apreciat își pot lua rămas-bun de la profesorul Laurențiu Mogoantă la Biserica „Sfinții Apostoli”, acolo unde trupul neînsuflețit a fost depus. Ceremonia de înmormântare va avea loc joi, 3 septembrie, începând cu ora 11.00.

„Comunitatea academică a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova anunță cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă, profesor emerit al universității și membru de onoare al Academiei de Științe Medicale. De-a lungul unei cariere dedicate învățământului medical și cercetării, profesorul Laurențiu Mogoantă a format generații de studenți și tineri cercetători și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea histologiei, imunohistochimiei și morfologiei microscopice. A înființat și a coordonat primul centru de cercetare al UMF Craiova, Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică și Imunologie, și a susținut cu perseverență dezvoltarea și vizibilitatea cercetării medicale craiovene. (…) Dincolo de realizările și responsabilitățile academice, Prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă va rămâne în memoria colegilor și a discipolilor prin rigoare, profesionalism, devotament și respectul față de profesie și față de oameni.

Plecarea profesorului Laurențiu Mogoantă este o pierdere grea pentru comunitatea noastră universitară. Moștenirea sa va dăinui prin discipolii pe care i-a format, care vor continua cercetările și vor transmite rigoarea și respectul pentru cunoaștere. Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis UMF Craiova.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în armată! Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit și a fost condus pe ultimul drum

Tragedie în Mehedinţi! Un motociclist bulgar a murit după ce a fost lovit de un şofer care nu i-a acordat prioritate