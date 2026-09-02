Doliu în lumea medicală! A murit Laurențiu Mogoantă

Doliu în lumea medicală! A murit Laurențiu Mogoantă
Laurențiu Mogoantă s-a stins din viață
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Doliu în lumea medicală din România! Dr. Laurențiu Mogoantă, profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și membru de onoare al Academiei de Științe Medicale, s-a stins din viață. Vestea tristă a decesului a adus multă durere pentru cei care l-au cunoscut, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Comunitatea academică a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este în doliu. Dr. Laurențiu Mogoantă s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 72 de ani și lasă în urma sa o carieră vastă.

Dr. Laurențiu Mogoantă a murit

Prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă a murit la vârsta de 72 de ani, iar vestea a adus multă durere pentru colegii săi și pentru studenții care l-au avut ca profesor. Acesta lasă în urmă o carieră impresionantă. El a adus contribuții importante la dezvoltarea histologiei, imunohistochimiei și morfologiei microscopice.

A fost un medic de excepție, dar și un mentor pentru generațiile viitoare. De asemenea, dr. Laurențiu Mogoantă a fost cel care a înființat și coordonat primul centru de cercetare al UMF Craiova, Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică și Imunologie.

Dr. Laurențiu Mogoantă a murit /Foto: Social media

Cei care l-au cunoscut și apreciat își pot lua rămas-bun de la profesorul Laurențiu Mogoantă la Biserica „Sfinții Apostoli”, acolo unde trupul neînsuflețit a fost depus. Ceremonia de înmormântare va avea loc joi, 3 septembrie, începând cu ora 11.00.

„Comunitatea academică a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova anunță cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă, profesor emerit al universității și membru de onoare al Academiei de Științe Medicale.

De-a lungul unei cariere dedicate învățământului medical și cercetării, profesorul Laurențiu Mogoantă a format generații de studenți și tineri cercetători și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea histologiei, imunohistochimiei și morfologiei microscopice. A înființat și a coordonat primul centru de cercetare al UMF Craiova, Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică și Imunologie, și a susținut cu perseverență dezvoltarea și vizibilitatea cercetării medicale craiovene. (…)

Dincolo de realizările și responsabilitățile academice, Prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă va rămâne în memoria colegilor și a discipolilor prin rigoare, profesionalism, devotament și respectul față de profesie și față de oameni.
Plecarea profesorului Laurențiu Mogoantă este o pierdere grea pentru comunitatea noastră universitară. Moștenirea sa va dăinui prin discipolii pe care i-a format, care vor continua cercetările și vor transmite rigoarea și respectul pentru cunoaștere.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis UMF Craiova.

 

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