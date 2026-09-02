Marcel, din nou pe „apa zâmbetului”. După ce s-a spălat în baltă din Capitală, concurentul de la Insula Iubirii a schimbat „sursa”

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Întortocheate sunt potecile muntelui! Cel mai viral om din România, Maluma Baby, a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce făcea din nou ceva bizar. L-a părăsit Armina și a plecat singur în munți, să se căiască pentru ce s-a întâmplat la Sezonul 10 din Insula Iubirii, emisiune filmată în Thailanda? Așa pare să reiasă din aceste imagini trimise pe pont@cancan.ro de către un cititor.

Originar din Rovinari, Gorj, născut în zodia Leu, o zodie de foc, condusă de Soare. Așa începe povestea lui Marcel Andrei, supranumit (potrivit propriilor declarații) Maluma Baby. Dar se comportă ca și cum ar fi într-o zodie de apă. În ultimul timp nu are alte preocupări. În Capitală, cum s-a dat jos din mașină pe la Amzei a căutat o baltă corespunzătoare în care să-și clătească mâinile, așa cum s-a văzut în imaginile disponibile AICI.

De data asta, Maluma e undeva la munte, la altitudine mare. Atât de mare că din nou aerul rarefiat pare să-i fi încețoșat rațiunea. Marcel coboară din mașină și se duce la o mini-cascadă, să-și umple un pet cu apă cristalină de la munte. Poate i-a fiert motorul BMW-ului său vintage? Sau poate peisajul l-a făcut să transpire de emoție și de patriotism, după aventura exotică din Thailanda?

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Cert este că Marcel e la fel de sportiv cum îl cunoșteam, se cațără ca o capră neagră pe grohotișul de pe versant, cu o sticlă în mână. Și asta deși poartă în picioare sandale de stradă similare cu cele pe care le purta și în București când s-a spălat în baltă. Așa e după ce trăiești în Thailanda o perioadă, orice baltă mai acătării devine jacuzzi. Sau, cum zicea el, când ești la munte orice reținere se duce pe „apa zâmbetului” – una dintre mega viralele lui exprimări pline de umor involuntar.

Marcel de la Insula Iubirii ia apă din munți

Când îl vezi așa cu pantalonii ăia mulați și cu cămașa descheiată, îți vine să-l fluieri și să strigi după el: „Hei, papi, que guapo!”.

Cât despre soția sa, Armina, nu apare în aceste imagini, nu știm dacă este sau nu împreună cu Maluma Baby. Spunem asta pentru că există zvonurile unei despărțiri, pe fondul unor păcate săvârșite de Marcel, acum pe post de concurent, nu de ispită, la ultimul sezon Insula Iubirii. Deci se-ntoarce roata, cum ar veni, dar ispita tot ispită. Vom trăi și vom vedea, sau poate fac lumină chiar ei, să înceteze aceste zvonuri.

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