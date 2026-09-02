Marcel ”Maluma de România”, părăsit de soție după Insula Iubirii? Imaginile care au distrus-o pe Armina

Marcel ”Maluma de România”, părăsit de soție după Insula Iubirii? Imaginile care au distrus-o pe Armina
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Armina, Marcel și ispita Frankie
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Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” pare să vină cu unele dintre cele mai neașteptate momente de până acum. Printre poveștile care au stârnit deja curiozitatea publicului se numără și cea a lui Marcel Andrei, supranumit „Maluma de România”, și a soției sale, Armina. Cei doi au acceptat provocarea de a-și pune relația la încercare în Thailanda, însă imaginile prezentate în cel mai recent trailer lasă loc unor numeroase întrebări.

Marcel nu este deloc străin de atmosfera emisiunii. Publicul l-a cunoscut în sezonul 8 al „Insula Iubirii”, atunci când a participat în calitate de ispită și a devenit rapid unul dintre cele mai comentate personaje ale sezonului. De această dată, însă, rolul său este cu totul diferit. Marcel a revenit în Thailanda alături de Armina, fiind hotărât să își testeze relația și să vadă dacă legătura dintre ei poate rezista tentațiilor.

Marcel ”Maluma de România”, părăsit de soție după Insula Iubirii?

Parcursul celor doi în competiție nu pare să fi fost unul foarte lung. Marcel și Armina au părăsit emisiunea la scurt timp după sosirea în Thailanda, iar ulterior în competiție și-a făcut apariția un alt cuplu. Momentul plecării celor doi a alimentat și mai mult speculațiile privind ceea ce s-ar fi întâmplat între ei în timpul filmărilor.

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Cel mai recent trailer al emisiunii vine însă cu imagini care schimbă perspectiva asupra poveștii. În secvențele difuzate, Armina apare vizibil afectată și plânge, în timp ce atmosfera dintre ea și Marcel pare să fie una extrem de tensionată. Reacția femeii este surprinsă într-un moment în care pare să fi ajuns la capătul răbdării, iar imaginile lasă impresia că anumite gesturi ale soțului său ar fi avut un impact puternic asupra ei.

Armina și Marcel/foto: captură video

”Nu mai vreau și gata. Eu pot să plec și singură. Chiar așa, din prima săptămână să cazi?”a spus Armina.

Mai mult decât atât, în trailer apare și o reacție care poate ridica semne de întrebare cu privire la evoluția relației celor doi. Armina pare să ia în calcul inclusiv posibilitatea de a continua singură, iar contextul în care este surprinsă lasă impresia că ar fi fost dezamăgită de comportamentul partenerului său.

În paralel, Marcel este prezentat în ipostaze apropiate de Frankie, iar anumite cadre sugerează că bărbatul s-ar fi lăsat prins în atmosfera specifică show-ului.

Marcel și Frankie/foto: captură video

Totuși, trailerul nu oferă toate informațiile și nu poate fi considerat o confirmare a unei despărțiri. Secvențele sunt montate astfel încât să creeze suspans, iar momentele prezentate pot proveni din contexte diferite sau pot fi scoase din firul cronologic al evenimentelor. Prin urmare, nu se poate spune cu certitudine că Marcel și Armina s-au separat în urma participării la „Insula Iubirii”.

Un lucru este însă cert: imaginile prezentate în avanpremieră anunță un parcurs complicat pentru cei doi. Dacă în momentul intrării în competiție păreau pregătiți să demonstreze cât de puternică este relația lor, cadrele din noul trailer indică apariția unor tensiuni serioase.

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