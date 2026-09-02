Iubita lui Rareș Cojoc nu s-a putut abține după dezvăluirile Andreei Popescu la Măruță. Ce înțepături i-a aplicat fostei lui Dan Alexa

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul acestui an. Dansatorul și-a găsit liniștea în brațele fotomodelei Claudia Dumitru, în timp ce fosta soție și-a încercat norocul cu Dan Alexa, însă relația nu s-a concretizat. Acum, la scurt timp după ce fosta dansatoare a Deliei a fost prezentă la Măruță, iubita lui Rareș Cojoc nu s-a putut abține.

Claudia Dumitru și Rareș Cojoc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta postează adesea în mediul online, iar de curând a publicat un filmuleț în care le-a arătat fanilor ce exerciții face pentru a se menține în formă. Totuși, printre antrenamente, fotomodelul nu s-a putut abține și i-a aplicat o înțepătură de proporții Andreei Cojoc.

Ce înțepături i-a aplicat Claudia Dumitru fostei lui Dan Alexa

Iubita lui Rareș Cojoc are un trup de invidiat. Silueta nu se datorează doar moștenirii genetice, așa că fotomodelul este mereu prezentă în sala de fitness. Alături de prietena ei, Claudia Dumitru a publicat în mediul online un videoclip în care prezintă exercițiile fizice pe care le face. Cu toate acestea, o afirmație a atras rapid atenția fanilor. Aceasta a explicat că este 10% motivată să facă sport și 90% motivată să bârfească cu prietena ei.

Descrierea nu a fost pusă la întâmplare, ci vine la scurt timp după ce fosta parteneră a lui Dan Alexa și, mai ales, fosta soție a lui Rareș Cojoc a fost prezentă la Măruță și a făcut dezvăluiri picante despre actuala parteneră a dansatorului.

Ce a spus Andreea Popescu la Măruță

Bruneta a fost invitată în cadrul podcastului Sosurile lui Măruță și a făcut mărturisiri incredibile. Andreea Popescu a recunoscut că a fost geloasă pe Claudia Dumitru, fotomodelul care i-a furat inima fostului partener. Mai mult decât atât, a explicat că nu i-a fost deloc ușor să vadă că cei doi și-au asumat relația atât de repede, însă i-a trecut pe parcurs.

„Nu am suferit, am avut o gelozie… evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, avem trei copii împreună, am trecut prin atât de multe chestii. M-a deranjat, pentru că era un pic ciudat să îți vezi… și faptul că lucrurile au fost asumate foarte rapid, dar au fost niște stări”, a declarat Andreea Popescu la Sosurile lui Măruță.

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În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri, de fapt. Bruneta i-a spus tot adevărul lui Cătălin Măruță