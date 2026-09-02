Dezvăluiri după moartea Ancăi Pandrea! Ce a făcut actrița cu singura locuința pe care o avea

Dezvăluiri după moartea Ancăi Pandrea! Ce a făcut actrița cu singura locuința pe care o avea
Anca Pandrea
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care starea sa de sănătate devenise tot mai fragilă. Dispariția actriței a lăsat în urmă multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o, iar în aceste zile apropiații se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Înmormântarea Ancăi Pandrea este programată pentru joi, 3 septembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București, locul în care artista va fi depusă. Înaintea ceremoniei funerare, prietenii, colegii și oamenii care i-au fost alături de-a lungul timpului au venit la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Ce a făcut actrița cu singura locuința pe care o avea

Dincolo de cariera sa și de povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Iurie Darie, în ultimele zile au ieșit la iveală și detalii despre modul în care Anca Pandrea și-a organizat lucrurile înainte de moarte. Actrița ar fi făcut din timp demersurile necesare pentru ca situația proprietății sale să fie clarificată.

Anca Pandrea ar fi decis să își doneze casa unei alte persoane. Gestul ar fi fost făcut în conformitate cu prevederile legale, iar pentru transferul proprietății ar fi fost întocmite documentele necesare.

Locuința reprezenta, de altfel, principala și singura proprietate importantă pe care actrița ar fi deținut-o. De-a lungul anilor, Anca Pandrea nu ar fi strâns o avere considerabilă și nu ar fi deținut alte proprietăți importante. Astfel, casa în care și-a petrecut o mare parte din viață ar fi ajuns, înainte de dispariția sa, în posesia unei alte persoane.

Identitatea beneficiarului nu a fost făcută publică. Decizia ar fi fost luată de actriță cu ceva timp înainte de moarte, ceea ce arată că aceasta s-a preocupat din timp de lucrurile pe care dorea să le lase în ordine.

Ultima perioadă din viața Ancăi Pandrea a fost una dificilă. Actrița și-a petrecut ultimele clipe într-un cămin de bătrâni, unde a beneficiat de îngrijire și unde era vizitată în mod constant de oameni apropiați.

În ciuda problemelor cu care se confrunta, Anca Pandrea ar fi încercat să își păstreze optimismul și să privească lucrurile cu aceeași energie care a caracterizat-o de-a lungul vieții. Pentru cei care au cunoscut-o, ultimele întâlniri cu actrița au rămas momente importante, mai ales acum, după dispariția acesteia.

VEZI ȘI: Ultimele zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă

Povestea de dragoste dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. Cei doi au fost de nedespărțit timp de aproape trei decenii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cazul ciudat al lui Marc-Anton, ginecologul din Mangalia care a participat la casting-ul de ispite pentru Insula Iubirii. Motivul pentru care a fost refuzat
Cazul ciudat al lui Marc-Anton, ginecologul din Mangalia care a participat la casting-ul de ispite pentru Insula Iubirii. Motivul pentru care a fost refuzat
Calcă pe urmele lui Nicolae Guță. Câți copii are Leo de la Roșiori, de fapt: cu nevasta + cu amanta
Calcă pe urmele lui Nicolae Guță. Câți copii are Leo de la Roșiori, de fapt: cu nevasta + cu amanta
Stelian Ogică a aflat din presă că ginerele său a fost implicat într-un accident grav: ”Raluca a fugit la biserică”
Stelian Ogică a aflat din presă că ginerele său a fost implicat într-un accident grav: ”Raluca a fugit la biserică”
Adevărul despre inelul de 15.000 de euro cu care Marian Grozavu plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”A fost un diamant de 1,5 carate”
Adevărul despre inelul de 15.000 de euro cu care Marian Grozavu plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”A fost un diamant de 1,5 carate”
Mădălina Ghenea, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar!
Mădălina Ghenea, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar!
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Digi24
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Click.ro
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
Digi 24
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Digi24
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.