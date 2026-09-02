Dezvăluiri după moartea Ancăi Pandrea! Ce a făcut actrița cu singura locuința pe care o avea

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care starea sa de sănătate devenise tot mai fragilă. Dispariția actriței a lăsat în urmă multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o, iar în aceste zile apropiații se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Înmormântarea Ancăi Pandrea este programată pentru joi, 3 septembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București, locul în care artista va fi depusă. Înaintea ceremoniei funerare, prietenii, colegii și oamenii care i-au fost alături de-a lungul timpului au venit la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Ce a făcut actrița cu singura locuința pe care o avea

Dincolo de cariera sa și de povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Iurie Darie, în ultimele zile au ieșit la iveală și detalii despre modul în care Anca Pandrea și-a organizat lucrurile înainte de moarte. Actrița ar fi făcut din timp demersurile necesare pentru ca situația proprietății sale să fie clarificată.

Anca Pandrea ar fi decis să își doneze casa unei alte persoane. Gestul ar fi fost făcut în conformitate cu prevederile legale, iar pentru transferul proprietății ar fi fost întocmite documentele necesare.

Locuința reprezenta, de altfel, principala și singura proprietate importantă pe care actrița ar fi deținut-o. De-a lungul anilor, Anca Pandrea nu ar fi strâns o avere considerabilă și nu ar fi deținut alte proprietăți importante. Astfel, casa în care și-a petrecut o mare parte din viață ar fi ajuns, înainte de dispariția sa, în posesia unei alte persoane.

Identitatea beneficiarului nu a fost făcută publică. Decizia ar fi fost luată de actriță cu ceva timp înainte de moarte, ceea ce arată că aceasta s-a preocupat din timp de lucrurile pe care dorea să le lase în ordine.

Ultima perioadă din viața Ancăi Pandrea a fost una dificilă. Actrița și-a petrecut ultimele clipe într-un cămin de bătrâni, unde a beneficiat de îngrijire și unde era vizitată în mod constant de oameni apropiați.

În ciuda problemelor cu care se confrunta, Anca Pandrea ar fi încercat să își păstreze optimismul și să privească lucrurile cu aceeași energie care a caracterizat-o de-a lungul vieții. Pentru cei care au cunoscut-o, ultimele întâlniri cu actrița au rămas momente importante, mai ales acum, după dispariția acesteia.

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Povestea de dragoste dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. Cei doi au fost de nedespărțit timp de aproape trei decenii