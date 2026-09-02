Calcă pe urmele lui Nicolae Guță. Câți copii are Leo de la Roșiori, de fapt: cu nevasta + cu amanta

Leo de la Roșiori se numără printre artiștii care au reușit să își construiască un nume important în lumea manelelor, însă, dincolo de concerte și aparițiile publice, viața sa personală a fost de-a lungul timpului în centrul atenției. Artistul are o familie numeroasă, iar povestea copiilor săi este una care a atras în repetate rânduri interesul publicului.

Manelistul are, în total, șase copii. Cinci dintre aceștia provin din relația și căsnicia cu soția sa, Denisa, în timp ce un alt copil este fetița pe care o are din relația cu Manuela Oprișiu, o figură cunoscută în lumea mondenă din România.

Câți copii are Leo de la Roșiori

Povestea familiei lui Leo de la Roșiori a fost urmărită îndeaproape în ultimii ani, mai ales după ce în spațiul public au apărut informații despre relația pe care artistul ar fi avut-o cu Manuela Oprișiu. Din această relație s-a născut o fetiță, iar situația a generat un adevărat scandal în jurul manelistului și al familiei sale.

Înainte de această perioadă, Leo de la Roșiori și Denisa aveau deja trei copii împreună. Ulterior, cei doi și-au continuat căsnicia, iar familia s-a mărit cu încă doi copii. Astfel, artistul are alături de soția sa un total de cinci copii.

Cel de-al șaselea copil al manelistului este fetița pe care o are cu Manuela Oprișiu. Situația dintre cei doi a fost intens mediatizată, iar în timp au apărut mai multe informații despre relația lor și despre legătura pe care artistul ar avea-o cu fiica sa.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Leo de la Roșiori nu și-ar fi recunoscut oficial copilul rezultat din relația cu Manuela Oprișiu. De asemenea, în ultimii ani au existat informații potrivit cărora artistul nu și-ar fi mai văzut fiica de o perioadă îndelungată, după ce aceasta era încă foarte mică.

În tot acest timp, Denisa a rămas alături de artist, iar familia lor a continuat să se mărească. Relația dintre cei doi a trecut prin momente dificile, însă cuplul a rămas împreună și și-a continuat viața de familie.

Numărul mare de copii îl apropie, cel puțin din acest punct de vedere, de un alt nume foarte cunoscut din lumea manelelor: Nicolae Guță. Regele manelelor este cunoscut pentru familia sa extrem de numeroasă și are 12 copii recunoscuți.

Nicolae Guță are cinci copii din relația cu prima sa soție, Mariana, printre aceștia numărându-se Nicoleta, Marian și Iuliu. Din relația cu Mariana Miu nu are copii, în timp ce cu Narcisa Balaban are un fiu, Alberto. Artistul mai are o fiică, Anais, din relația cu Beyonce de România, pe numele său Mădălina Dumitriu, precum și o fiică, Amalia, cu Sorina.

Familia lui Nicolae Guță s-a mărit ulterior cu încă doi copii, Eden și Selim, pe care îi are alături de actuala sa soție, Cristina. Astfel, manelistul a ajuns la un total de 12 copii recunoscuți public.

Prin comparație, Leo de la Roșiori are jumătate din numărul copiilor lui Nicolae Guță, însă și în cazul său familia este una numeroasă. Cinci dintre copiii artistului sunt crescuți în cadrul familiei alături de Denisa, iar cea de-a șasea fetiță provine din relația cu Manuela Oprișiu.

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