Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de perspicacitate interesant.

Testele de perspicacitate sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Cele mai apreciate sunt de tipul iluziilor optice, precum cel de astăzi, imagini cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă și multe altele.

Pe lângă rolul pe care îl au, testele de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică, dar și spontaneitatea. Rezolvând astfel de exerciții regulat, pe termen lung poți observa beneficii incredibile asupra creierului.

Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de perspicacitate. Acesta îți va pune mintea la contribuție, la fel și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să descoperi cifra 3 ascunsă în iluzia optică. Iluzia optică este construită dintr-un ansamblu de imagini, menite să te pună la încercare.

Te avertizez, însă, deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Tocmai din acest motiv, este important să privești cu atenție. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici cifra 3: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi rezolvarea. Așadar, cifra pe care trebuia să o descoperi poate fi observată pe rândul opt, la a 13-a poziție.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.