Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde

Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde
Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de perspicacitate interesant.

Testele de perspicacitate sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Cele mai apreciate sunt de tipul iluziilor optice, precum cel de astăzi, imagini cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă și multe altele.

Pe lângă rolul pe care îl au, testele de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică, dar și spontaneitatea. Rezolvând astfel de exerciții regulat, pe termen lung poți observa beneficii incredibile asupra creierului.

Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de perspicacitate. Acesta îți va pune mintea la contribuție, la fel și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să descoperi cifra 3 ascunsă în iluzia optică. Iluzia optică este construită dintr-un ansamblu de imagini, menite să te pună la încercare.

Te avertizez, însă, deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Tocmai din acest motiv, este important să privești cu atenție. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici cifra 3: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi rezolvarea. Așadar, cifra pe care trebuia să o descoperi poate fi observată pe rândul opt, la a 13-a poziție.

Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde

Test de perspicacitate | Descoperiți cifra 3 ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în 3 secunde

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dezvăluiri despre dubla tragedie din Neamț. Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00
Dezvăluiri despre dubla tragedie din Neamț. Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Mourinho a pus mâna pe Bellingham și l-a transformat! Pariul care poate zgudui lupta pentru Balonul de Aur
Mourinho a pus mâna pe Bellingham și l-a transformat! Pariul care poate zgudui lupta pentru Balonul de Aur
Ciobanul Marcel a descoperit drona căzută în Vaslui: ”Țiuia, i-am scos firele și s-a oprit”
Ciobanul Marcel a descoperit drona căzută în Vaslui: ”Țiuia, i-am scos firele și s-a oprit”
Pretty Woman, dar în viața reală! Richard Gere a împlinit 77 de ani, iar soția lui i-a făcut declarația supremă
Pretty Woman, dar în viața reală! Richard Gere a împlinit 77 de ani, iar soția lui i-a făcut declarația supremă
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Digi24
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Click.ro
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
Digi 24
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Digi24
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.