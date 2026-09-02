Greșeli pe care le faci când păstrezi mâncarea în caserole. Pot afecta prospețimea alimentelor

Caserolele sunt indispensabile pentru păstrarea resturilor de mâncare și organizarea frigiderului, însă modul în care le folosim poate influența cât timp rămân alimentele proaspete. De la alegerea recipientului nepotrivit până la păstrarea mâncării prea mult timp, câteva obiceiuri aparent banale pot reduce durata de viață a alimentelor.

Specialiștii recomandă să alegem recipientele în funcție de alimentele pe care vrem să le păstrăm și să acordăm atenție modului în care sunt închise, curățate și depozitate. Chiar și o caserolă bună devine mai puțin eficientă dacă este folosită incorect, potrivit EatingWell.

Folosești recipiente prea mari

Poate părea lipsit de importanță dacă pui o cantitate mică de mâncare într-o caserolă foarte mare, însă spațiul rămas în recipient înseamnă și mai mult aer în contact cu alimentele.

Pentru anumite preparate, expunerea mai mare la oxigen poate accelera deteriorarea. Este preferabil să alegi un recipient apropiat ca dimensiune de cantitatea de mâncare pe care vrei să o depozitezi.

În plus, caserolele potrivite ca dimensiune ocupă mai puțin spațiu și fac frigiderul mai ușor de organizat.

Nu verifici dacă recipientul se închide etanș

Capacul este la fel de important ca recipientul. Dacă este deformat, deteriorat sau nu se fixează corect, caserola nu mai asigură o închidere bună.

Un recipient etanș limitează contactul alimentelor cu aerul și ajută la protejarea lor de mirosurile altor produse din frigider.

Capacele și garniturile ar trebui verificate periodic, iar recipientele care nu se mai închid corespunzător ar trebui înlocuite.

Păstrezi mâncarea prea mult timp

Faptul că un preparat este pus într-o caserolă și depozitat în frigider nu înseamnă că poate fi consumat oricând. În general, alimentele gătite și resturile perisabile nu trebuie păstrate la frigider pentru perioade foarte lungi. Dacă știi că nu le vei consuma în următoarele zile, congelarea poate fi o variantă mai potrivită.

Este utilă și etichetarea recipientelor cu data la care mâncarea a fost preparată sau depozitată, mai ales dacă ai mai multe caserole în frigider.

Nu alegi recipientul potrivit pentru congelator

Nu toate caserolele sunt concepute pentru temperaturi foarte scăzute. Unele recipiente se pot deteriora sau deforma dacă sunt introduse în congelator.

Înainte de congelare, verifică indicațiile producătorului și folosește recipiente destinate acestui scop.

Trebuie lăsat și puțin spațiu în cazul alimentelor cu un conținut ridicat de lichid, deoarece acestea se pot dilata atunci când îngheață.

Folosești recipiente deteriorate

Caserolele nu trebuie păstrate la nesfârșit. Recipientele din plastic care sunt crăpate, foarte zgâriate sau deformate sunt mai greu de curățat și pot să nu se mai închidă corect.

Același lucru este valabil pentru capacele care și-au pierdut forma sau au garniturile deteriorate. O verificare periodică a caserolelor te ajută să elimini recipientele care nu mai funcționează așa cum ar trebui și să păstrezi alimentele în condiții mai bune.

Uiți ce ai pus în frigider

Una dintre cele mai simple greșeli nu are legătură cu recipientul în sine. Caserolele ajung uneori în spatele frigiderului și sunt descoperite abia după ce conținutul nu mai poate fi consumat.

Recipientele transparente te ajută să vezi rapid ce conțin, iar etichetele cu data pot fi utile pentru alimentele care arată asemănător.

O altă soluție este să păstrezi resturile care trebuie consumate primele într-o zonă vizibilă a frigiderului. Astfel reduci atât risipa alimentară, cât și probabilitatea de a descoperi peste câteva săptămâni o caserolă al cărei conținut nu mai poate fi identificat.

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