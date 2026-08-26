Este bine sau rău să mănânci înainte de culcare? Ce contează de fapt

Este bine sau rău să mănânci înainte de culcare? Ce contează de fapt
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Să mănânci seara târziu este considerat de multe ori un obicei nesănătos. Se spune că organismul nu mai are timp să digere mâncarea, că te îngrași mai ușor sau că vei dormi mai prost. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate.

Potrivit The Guardian, cercetările nu demonstrează că simplul fapt că mănânci târziu provoacă automat creșterea în greutate. Contează și ce mănânci, cât mănânci și motivul pentru care ajungi să iei masa sau să ronțăi seara.

Mâncatul înainte de culcare nu este neapărat rău

Dacă ajungi acasă târziu și îți este foame, nu înseamnă că trebuie să mergi la culcare flămând doar pentru că este o anumită oră.

Problema apare mai ales atunci când masa de seară este foarte consistentă și este luată cu puțin timp înainte de culcare. Digestia poate provoca disconfort, iar mesele abundente pot favoriza arsurile la stomac și refluxul, ceea ce poate afecta somnul.

De aceea, specialiștii recomandă în general să existe câteva ore între o masă consistentă și momentul în care te bagi în pat. The Guardian citează recomandarea de a lua cina cu aproximativ trei ore înainte de culcare, deși momentul potrivit diferă de la o persoană la alta.

Ce contează mai mult decât ora

Dacă te preocupă greutatea, ora cinei nu este singurul lucru la care trebuie să fii atent.

The Guardian citează un specialist de la University College London care explică faptul că persoanele care mănâncă mai târziu tind să aibă o greutate mai mare, dar aceste date arată o asociere, nu demonstrează că mâncatul târziu este cauza.

Un motiv posibil este că seara apar mai frecvent gustările suplimentare. De exemplu, dacă ai luat deja cina, dar mai mănânci biscuiți, chipsuri, ciocolată sau alte alimente în timp ce te uiți la televizor, acestea se adaugă la aportul total de calorii al zilei.

Cu alte cuvinte, contează foarte mult ce și cât mănânci, nu doar ora de pe ceas.

Ce să alegi dacă ți se face foame seara

Dacă ai nevoie de ceva de mâncare înainte de culcare, o gustare mică poate fi o alegere mai bună decât o masă foarte grea. Poți opta, de exemplu, pentru iaurt, un fruct, câteva nuci sau o gustare care combină proteine și carbohidrați. Dacă trebuie să iei cina foarte târziu, este de preferat să fie mai ușoară decât o masă foarte grasă sau foarte voluminoasă.

Important este și să nu ajungi la culcare nici extrem de sătul, nici chinuit de foame. Specialiștii citați de The Guardian spun că nu există o formulă universală pentru ora perfectă a cinei.

Când ar trebui să eviți să mănânci chiar înainte de somn

Dacă observi că mesele luate foarte târziu îți provoacă arsuri, reflux, balonare sau îți afectează somnul, merită să lași un interval mai mare între ultima masă și culcare.

În schimb, dacă programul tău nu îți permite să iei cina cu trei ore înainte de somn, nu înseamnă că ai făcut ceva greșit. O masă mai mică și mai ușoară, consumată mai aproape de ora de culcare, poate fi o soluție mai realistă.

În concluzie, nu există o regulă simplă potrivit căreia „nu ai voie să mănânci după ora X”. Pentru greutate contează în primul rând aportul alimentar general, iar pentru somn contează și cât de mare este masa, ce conține și cât de aproape de culcare o consumi.

CITEȘTE ȘI:

De ce ți se face foame la scurt timp după ce ai mâncat. Ce se întâmplă în organism

Cât timp poate sta mâncarea la temperatura camerei. Regula pe care trebuie să o știi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Pare banc, dar nu e. Câți lei a plătit Cosmin din Craiova pentru o porție de gogoși, pe o plajă de fițe din Mamaia
Pare banc, dar nu e. Câți lei a plătit Cosmin din Craiova pentru o porție de gogoși, pe o plajă de fițe din Mamaia
Avea lumea la picioare, acum visează la libertate! Starul lui Ajax condamnat după o poveste cu substanțe interzise și violență
Avea lumea la picioare, acum visează la libertate! Starul lui Ajax condamnat după o poveste cu substanțe interzise și violență
Prognoza septembrie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță în București temperaturi ca în Africa de Sud
Prognoza septembrie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță în București temperaturi ca în Africa de Sud
Ai avea curaj să-ți faci vacanța în Kosovo? Ce se ascunde dincolo de scandalurile care i-au înfuriat pe români
Ai avea curaj să-ți faci vacanța în Kosovo? Ce se ascunde dincolo de scandalurile care i-au înfuriat pe români
De ce te obosește dezordinea din casă, chiar dacă nu îți dai seama. Efectele pe care le are asupra creierului
De ce te obosește dezordinea din casă, chiar dacă nu îți dai seama. Efectele pe care le are asupra creierului
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia de la conducerea grupului din senat şi forţează o trântire a legii integrităţii
Gandul.ro
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia de la conducerea grupului din senat şi forţează o trântire a legii integrităţii
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
Click.ro
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
go4it.ro
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia de la conducerea grupului din senat şi forţează o trântire a legii integrităţii
Gandul.ro
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia de la conducerea grupului din senat şi forţează o trântire a legii integrităţii
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.