Să mănânci seara târziu este considerat de multe ori un obicei nesănătos. Se spune că organismul nu mai are timp să digere mâncarea, că te îngrași mai ușor sau că vei dormi mai prost. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate.

Potrivit The Guardian, cercetările nu demonstrează că simplul fapt că mănânci târziu provoacă automat creșterea în greutate. Contează și ce mănânci, cât mănânci și motivul pentru care ajungi să iei masa sau să ronțăi seara.

Mâncatul înainte de culcare nu este neapărat rău

Dacă ajungi acasă târziu și îți este foame, nu înseamnă că trebuie să mergi la culcare flămând doar pentru că este o anumită oră.

Problema apare mai ales atunci când masa de seară este foarte consistentă și este luată cu puțin timp înainte de culcare. Digestia poate provoca disconfort, iar mesele abundente pot favoriza arsurile la stomac și refluxul, ceea ce poate afecta somnul.

De aceea, specialiștii recomandă în general să existe câteva ore între o masă consistentă și momentul în care te bagi în pat. The Guardian citează recomandarea de a lua cina cu aproximativ trei ore înainte de culcare, deși momentul potrivit diferă de la o persoană la alta.

Ce contează mai mult decât ora

Dacă te preocupă greutatea, ora cinei nu este singurul lucru la care trebuie să fii atent.

The Guardian citează un specialist de la University College London care explică faptul că persoanele care mănâncă mai târziu tind să aibă o greutate mai mare, dar aceste date arată o asociere, nu demonstrează că mâncatul târziu este cauza.

Un motiv posibil este că seara apar mai frecvent gustările suplimentare. De exemplu, dacă ai luat deja cina, dar mai mănânci biscuiți, chipsuri, ciocolată sau alte alimente în timp ce te uiți la televizor, acestea se adaugă la aportul total de calorii al zilei.

Cu alte cuvinte, contează foarte mult ce și cât mănânci, nu doar ora de pe ceas.

Ce să alegi dacă ți se face foame seara

Dacă ai nevoie de ceva de mâncare înainte de culcare, o gustare mică poate fi o alegere mai bună decât o masă foarte grea. Poți opta, de exemplu, pentru iaurt, un fruct, câteva nuci sau o gustare care combină proteine și carbohidrați. Dacă trebuie să iei cina foarte târziu, este de preferat să fie mai ușoară decât o masă foarte grasă sau foarte voluminoasă.

Important este și să nu ajungi la culcare nici extrem de sătul, nici chinuit de foame. Specialiștii citați de The Guardian spun că nu există o formulă universală pentru ora perfectă a cinei.

Când ar trebui să eviți să mănânci chiar înainte de somn

Dacă observi că mesele luate foarte târziu îți provoacă arsuri, reflux, balonare sau îți afectează somnul, merită să lași un interval mai mare între ultima masă și culcare.

În schimb, dacă programul tău nu îți permite să iei cina cu trei ore înainte de somn, nu înseamnă că ai făcut ceva greșit. O masă mai mică și mai ușoară, consumată mai aproape de ora de culcare, poate fi o soluție mai realistă.

În concluzie, nu există o regulă simplă potrivit căreia „nu ai voie să mănânci după ora X”. Pentru greutate contează în primul rând aportul alimentar general, iar pentru somn contează și cât de mare este masa, ce conține și cât de aproape de culcare o consumi.

CITEȘTE ȘI:

De ce ți se face foame la scurt timp după ce ai mâncat. Ce se întâmplă în organism

Cât timp poate sta mâncarea la temperatura camerei. Regula pe care trebuie să o știi