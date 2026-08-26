Copiii regali care poartă numele rudelor celebre! Omagiile ascunse care leagă noua generație de Elisabeta și Diana

În Familia Regală britanică, alegerea numelui unui copil este rareori întâmplătoare. George, Charlotte, Louis, Archie sau Lilibet ascund omagii aduse Reginei Elisabeta a II-a, Prințesei Diana, Prințului Philip și altor personaje importante din istoria monarhiei. În generația cea mai tânără apar însă și alegeri surprinzător de moderne, semn că tradiția regală începe să se amestece tot mai mult cu preferințele personale ale părinților.

Alegerea numelui unui copil poate fi dificilă pentru orice părinte. Un sondaj BabyCenter din 2024 arăta chiar că unul din zece părinți ajunge să regrete numele ales. În cazul Familiei Regale britanice, presiunea este cu atât mai mare: fiecare nume este analizat, comparat cu cele ale strămoșilor și căutat imediat în istoria monarhiei.

Poate tocmai de aceea aceleași nume reapar din generație în generație. Iar dintre toate, unul domină actuala generație: Elizabeth.

George Alexander Louis, numele unui viitor rege

Primul copil al Prințului William și al Prințesei Catherine este al doilea în ordinea succesiunii la tron. Înainte de nașterea sa, britanicii au pariat inclusiv pe numele pe care îl va primi, iar George era favorit.

George este în primul rând un omagiu adus Regelui George al VI-lea, tatăl Reginei Elisabeta a II-a. Alexander provine de la Alexandra, unul dintre prenumele regretatei suverane, iar Louis apare și în numele complet al tatălui său, William Arthur Philip Louis, și îl evocă pe Lord Louis Mountbatten.

Interesant este că William și Catherine ar fi deliberat mult înainte de alegerea numelui, iar Catherine ar fi preferat inițial Alexander.

Charlotte poartă numele bunicului, al reginei și al Dianei

Numele complet al fiicei lui William și Catherine este practic o mică istorie a familiei: Charlotte Elizabeth Diana.

Charlotte este forma feminină a numelui Charles și reprezintă o trimitere la bunicul ei, Regele Charles al III-lea. Este, de asemenea, al doilea prenume al mătușii sale materne, Philippa Charlotte Middleton.

Elizabeth o onorează pe străbunica sa, Regina Elisabeta a II-a, iar Diana păstrează vie memoria bunicii pe care prințesa nu a avut ocazia să o cunoască. Prințesa Diana a murit în 1997, cu aproape două decenii înainte de nașterea Charlottei.

Louis Arthur Charles, trei nume cu istorie

Al treilea copil al cuplului, născut în 2018, a primit numele Louis Arthur Charles.

Două dintre acestea, Arthur și Louis, apar și în numele complet al tatălui său. Arthur și Charles se regăsesc și în numele Regelui Charles al III-lea, Charles Philip Arthur George.

Louis reprezintă totodată un omagiu adus Lordului Louis Mountbatten, unchiul Prințului Philip, ucis într-un atentat IRA în 1979.

Harry și Meghan au rupt tradiția cu Archie

Pentru primul lor copil, Prințul Harry și Meghan Markle au ales un nume mult mai puțin convențional: Archie Harrison.

Cuplul a explicat ulterior că înaintea numelui Archewell, fundația pe care au creat-o, a existat ideea de „arche”, un cuvânt grecesc asociat cu „sursa acțiunii”. Conceptul a devenit o sursă de inspirație și pentru numele fiului lor.

Archie poate fi și o formă scurtă a numelui Archibald, care are legături îndepărtate cu familia Prințesei Diana.

În schimb, Harrison are o explicație aproape perfectă pentru un copil al Prințului Harry: numele înseamnă „fiul lui Harry”.

Lilibet Diana și numele care a provocat controverse

Și mai discutată a fost alegerea numelui celui de-al doilea copil al lui Harry și Meghan: Lilibet Diana.

Lilibet era porecla intimă a Reginei Elisabeta a II-a, folosită în familie încă din copilăria suveranei. Harry și Meghan au explicat că fiica lor a fost numită după străbunica sa.

Au apărut însă controverse privind acordul reginei. O sursă de la Palat a susținut pentru BBC că cei doi nu i-ar fi cerut permisiunea, în timp ce reprezentantul cuplului a insistat că numele nu ar fi fost folosit dacă regina nu ar fi fost de acord.

Diana, evident, este un omagiu adus mamei lui Harry.

Copiii Prințesei Eugenie poartă numele strămoșilor

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank au continuat tradiția numelor cu semnificație familială.

Primul lor fiu, August Philip Hawke Brooksbank, poartă un prenume legat de Prințul Albert, soțul Reginei Victoria, al cărui prenume era Augustus. Philip îl onorează pe Prințul Philip, iar Hawke provine din familia tatălui.

Cel de-al doilea fiu, Ernest George Ronnie, poartă nume care amintesc atât de Regele George al V-lea, cât și de tatăl lui Jack Brooksbank și de bunicul matern al Prințesei Eugenie, Ronald Ferguson.

Adelaide Elizabeth Annina și un nou omagiu pentru regină

În august 2026, Eugenie și Jack și-au prezentat fiica, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.

Prințesa a explicat că aceasta poartă numele a trei persoane pe care părinții le iubesc și le admiră, „din trecut și din prezent”, inclusiv al străbunicii sale.

Elizabeth este astfel încă un omagiu adus Reginei Elisabeta a II-a. Adelaide ar putea avea și o legătură istorică cu Regina Adelaide, soția Regelui William al IV-lea.

Sienna și Athena, fiicele Prințesei Beatrice

Prințesa Beatrice și Edoardo Mapelli Mozzi au ales pentru prima lor fiică numele Sienna Elizabeth.

Elizabeth este un omagiu direct pentru bunica lui Beatrice. În privința numelui Sienna, părinții nu au oferit o explicație oficială, însă un apropiat al cuplului susținea că își doreau un nume italian care să înceapă cu litera „S”, în onoarea mamei lui Beatrice, Sarah Ferguson. Alegerea ar avea legătură și cu nuanța arămie a părului fetiței.

A doua fiică se numește Athena Elizabeth Rose. Și aici Elizabeth o evocă pe regretata regină. Athena este un nume de origine greacă, provenit de la zeița înțelepciunii și a curajului.

Savannah și Isla, cele mai mari dintre strănepoatele reginei

Savannah Anne Phillips, fiica lui Peter și Autumn Phillips, este cea mai mare dintre strănepoții Reginei Elisabeta a II-a. În cazul ei, Anne o onorează pe bunica sa, Prințesa Anne. Numele Savannah, în schimb, reprezintă o alegere mult mai modernă și nu are o origine regală cunoscută.

Sora ei, Isla Elizabeth Phillips, poartă însă numele regretatei suverane. Isla este de origine scoțiană, ceea ce poate avea și o semnificație simbolică, având în vedere legătura profundă a Familiei Regale cu Scoția și Balmoral.

Mia, Lena și Lucas Tindall

Zara și Mike Tindall au mers și mai departe de tradiția regală atunci când și-au numit prima fiică Mia Grace. Numele nu are o legătură directă cu monarhia, Mia fiind asociat cu sensul de „iubită”, iar Grace cu bunătatea și eleganța.

Pentru cea de-a doua fiică au revenit însă la tradiție. Lena Elizabeth poartă numele Reginei Elisabeta.

Fiul lor, Lucas Philip, îl onorează prin al doilea prenume pe Prințul Philip, străbunicul său, de care Zara a fost foarte apropiată. Există însă o dublă semnificație: și tatăl lui Mike Tindall se numește Philip.

Regina Elisabeta a II-a, prezentă în numele unei întregi generații

Dintre toate figurile Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a este cea care apare cel mai des în numele noii generații. Charlotte, Sienna, Athena, Isla și Lena poartă Elizabeth, iar Lilibet a primit chiar porecla intimă a suveranei.

Prințesa Diana este amintită prin Charlotte și Lilibet, iar Prințul Philip prin August și Lucas.

În paralel, nume precum Archie, Sienna, Athena sau Mia arată o schimbare evidentă: membrii mai tineri ai Familiei Regale continuă să-și onoreze strămoșii, dar își permit tot mai mult să combine secolele de tradiție cu alegeri moderne și profund personale.

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