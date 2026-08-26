Monica Anghel a devenit instructor de fitness și are o dietă specială. Ce consumă zilnic

Monica Anghel a reușit să treacă printr-o transformare fizică impresionantă, după ce a dat jos aproximativ 40 de kilograme. Artista nu s-a oprit însă la rezultatul obținut, ci a făcut schimbări importante și în stilul de viață, astfel încât să își mențină greutatea și să se simtă bine în propria piele.

În urmă cu ceva timp, cântăreața a dezvăluit că a făcut și un pas important în ceea ce privește pasiunea sa pentru sport. Monica Anghel a devenit instructor de fitness, iar mișcarea a ajuns să facă parte constant din rutina sa. Pentru vedetă, schimbarea nu a însemnat doar pierderea kilogramelor, ci adoptarea unui stil de viață pe care încearcă să îl respecte pe termen lung.

Ce dietă are Monica Anghel

Un rol important îl are și alimentația. Monica Anghel a renunțat la anumite combinații alimentare și preferă să își construiască mesele în jurul unor alimente simple. În meniul său se regăsesc carne, pește, ouă, brânzeturi și legume, iar salatele ocupă un loc important.

„Eu nu am slăbit niciodată pentru că mi-a zis cineva. Eu nu mai mănânc combinații, nu mai îmi plac, m-am dezobișnuit. Dar mănânc carne, mănânc pește, mănânc ouă, mănânc brânză, mănânc salate. Câteodată îmi fac o salată din orez sălbatic, cu ton, cu mentă, cu lămâie. Este importantă și cantitatea”, a spus Monica Anghel pentru Click.

Artista este atentă inclusiv la cantitatea de mâncare pe care o consumă. Printre preparatele pe care le preferă se numără și salatele consistente, în care combină ingrediente precum orez sălbatic, ton, mentă și lămâie. Astfel de mese îi permit să aibă parte de alimente sățioase fără să simtă că trebuie să renunțe complet la preparatele care îi plac.

„Mi se mai întâmplă câteodată să mai mănânc un dulce. Doar că trebuie să fiu foarte convinsă că atunci când se întâmplă asta trebuie să mănânc ceva dulce. Atunci când mi-e poftă de ceva dulce, mănânc în prima zi un măr. Cel mai mult îmi plac merele românești, ionatane, sunt cele mai bune! Dacă pofta persistă în a doua zi, mai mănânc un măr, mai îmi fac apă cu lămâie, și dacă tot persistă pofta de dulce, atunci mă duc și mănânc o prăjitură, de regulă o prăjitură cu frișcă naturală, să fiu sigură că mănânc ceva bun, natural și care chiar îmi place. În ultima vreme nu prea am simțit nevoia de dulce. Sau îmi iau o înghețată de vanilie și o savurez așa, încet-încet”, a mai spus vedeta.

Monica Anghel a găsit soluții și pentru zilele aglomerate, în care nu are timp sau energie să petreacă mult timp în bucătărie. În astfel de momente, artista alege să își pregătească rapid o salată mare, folosind ingrediente pe care le are la îndemână. Salata poate conține legume proaspete, ceapă, roșii, usturoi, brânză, ouă și jambon copt.

CITEȘTE ȘI: Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului

Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport