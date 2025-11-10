Acasă » Știri » Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană”

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 16:55
Sursa foto: Social media

Monica Anghel a explicat motivul pentru care a ajuns recent pe mâna medicilor. În urmă cu aproape două săptămâni, artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din spital, iar imaginea, însoțită de mesajul ei, a stârnit îngrijorare printre admiratori.

Monica Anghel a trecut din nou printr-o intervenție chirurgicală la coloană, după ce, în 2017, fusese operată pentru o hernie de disc care îi provoca dureri și dificultăți de mers. Atunci, artista a evitat cât a putut bisturiul, însă tratamentele nu au dat rezultate, iar operația a fost inevitabilă. Recuperarea a fost una greoaie, dar cu final fericit.

La opt ani distanță, problemele de sănătate au revenit, iar Monica a fost nevoită să se supună unei noi operații. Într-o postare recentă, vedeta a explicat că a suferit o intervenție chirurgicală la coloană, a doua de acest fel. Cu toate acestea, ea i-a asigurat pe fanii săi că situația este sub control și că se recuperează bine.

Monica Anghel
Sursa foto: Facebook / Monica Anghel

Monica Anghel a ținut să transmită un mesaj plin de recunoștință celor care i-au trimis gânduri bune și mesaje de susținere. Totodată, ea a precizat că detaliile medicale vor fi comunicate oficial de către echipa de specialiști care s-a ocupat de cazul ei și acum preferă să se recupereze în urma operației.

Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, mă înclin! Astăzi, m-am externat după cea de-a doua operație pe coloană. Ce a fost și cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a transmis Monica Anghel.

CITEȘTE ȘI: Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului

Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

