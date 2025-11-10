Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană”

Monica Anghel a explicat motivul pentru care a ajuns recent pe mâna medicilor. În urmă cu aproape două săptămâni, artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din spital, iar imaginea, însoțită de mesajul ei, a stârnit îngrijorare printre admiratori.

Monica Anghel a trecut din nou printr-o intervenție chirurgicală la coloană, după ce, în 2017, fusese operată pentru o hernie de disc care îi provoca dureri și dificultăți de mers. Atunci, artista a evitat cât a putut bisturiul, însă tratamentele nu au dat rezultate, iar operația a fost inevitabilă. Recuperarea a fost una greoaie, dar cu final fericit.

La opt ani distanță, problemele de sănătate au revenit, iar Monica a fost nevoită să se supună unei noi operații. Într-o postare recentă, vedeta a explicat că a suferit o intervenție chirurgicală la coloană, a doua de acest fel. Cu toate acestea, ea i-a asigurat pe fanii săi că situația este sub control și că se recuperează bine.

Monica Anghel a ținut să transmită un mesaj plin de recunoștință celor care i-au trimis gânduri bune și mesaje de susținere. Totodată, ea a precizat că detaliile medicale vor fi comunicate oficial de către echipa de specialiști care s-a ocupat de cazul ei și acum preferă să se recupereze în urma operației.

„Mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, mă înclin! Astăzi, m-am externat după cea de-a doua operație pe coloană. Ce a fost și cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a transmis Monica Anghel.

CITEȘTE ȘI: Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului

Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport