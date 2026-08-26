Prognoza meteo azi, 26 august 2026. România intră la duș rece după arșiță! Ploi torențiale, vijelii și grindină de 3 cm pe 26 august

Vremea se schimbă vizibil miercuri, 26 august, în mare parte din România. Temperaturile scad, pe alocuri semnificativ, în nord, centru și est, iar ploile torențiale, furtunile și grindina vor afecta numeroase regiuni. Sudul țării păstrează însă aerul de vară, cu maxime care urcă până la 33 de grade și disconfort termic ridicat în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În București vor fi aproximativ 29 de grade, dar prima parte a intervalului aduce averse și descărcări electrice.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, intervalul următor aduce o răcire a vremii în bună parte din țară. Scăderea temperaturilor va fi mai evidentă în nordul, centrul și estul României, în timp ce sudul și sud-vestul vor rămâne sub influența aerului cald.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul Olteniei, unde maximele pot ajunge la 33 de grade. La polul opus se află nordul Moldovei, unde vor fi doar 19 grade, diferența dintre cele două extremități ale țării devenind astfel considerabilă.

Instabilitatea atmosferică va fi însă elementul principal al zilei. În Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea, dar local și în Oltenia și izolat în restul țării, vor apărea averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat sunt posibile vijelii, cu rafale în general de 50–55 km/h, precum și căderi de grindină cu diametrul de 1–3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge în general la 10–15 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 20–25 l/mp. Noaptea, pe alocuri, se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral.

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, temperaturile vor fi mai scăzute decât în zilele precedente, răcirea fiind mai pronunțată în nord. Cerul va avea perioade cu înnorări, iar izolat vor fi posibile averse și descărcări electrice.

În Maramureș și nordul Crișanei, maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 22–26 de grade, în timp ce în Banat vremea va rămâne ceva mai caldă, cu temperaturi care pot urca spre 28–30 de grade. În vest, fenomenele de instabilitate vor avea un caracter mai izolat decât în Transilvania, Moldova sau Muntenia.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării rămâne una dintre cele mai calde zone ale României. În Muntenia temperaturile vor ajunge în general la 27–32 de grade, însă vremea va deveni instabilă, cu averse torențiale și descărcări electrice.

Local pot apărea intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În sud-vestul Munteniei, căldura va fi încă suficient de puternică pentru ca indicele temperatură-umezeală să se apropie de pragul critic de 80 de unități.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară. În sudul regiunii se vor atinge chiar 33 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Atmosfera nu va fi însă complet stabilă. Local se vor dezvolta nori de furtună și vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat nu sunt excluse vijeliile sau grindina.

La Craiova, maxima va ajunge la aproximativ 32–33 de grade, iar minima va fi în jur de 17–19 grade.

Vremea în est și nord-est

Moldova va resimți cel mai puternic răcirea. În nordul regiunii maximele pot coborî până la numai 19 grade, în timp ce în sudul Moldovei valorile vor fi ceva mai ridicate.

Va fi o zi instabilă, cu perioade de ploi torențiale, fulgere și tunete, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot depăși 20–25 l/mp.

La Iași, temperatura maximă va fi de aproximativ 22–24 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 14–16 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, răcirea va fi evidentă, iar vremea va deveni instabilă în numeroase zone. Maximele vor fi în general de 20–26 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele montane.

Vor fi perioade cu averse torențiale și descărcări electrice, iar vântul se va intensifica în timpul furtunilor. Izolat pot apărea vijelii și grindină de 1–3 cm. În timpul nopții, în depresiuni și în văi, se poate forma ceață.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Și Dobrogea va avea parte de instabilitate atmosferică. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor exista perioade cu averse torențiale și descărcări electrice. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

Pe litoral, temperaturile vor fi mai moderate în timpul zilei, însă nopțile vor rămâne cele mai calde din țară. Minimele pot ajunge la aproximativ 19–20 de grade.

Vremea de azi în București

În București, temperaturile vor scădea față de zilele precedente. Maxima va fi de aproximativ 29 de grade, iar minima nopții se va situa între 16 și 17 grade. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales în prima parte a intervalului vor exista perioade cu averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 5–10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor vor exista intensificări de scurtă durată, cu rafale de 40–45 km/h.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , vremea va fi sensibil mai răcoroasă, cu o maximă de aproximativ 23–25 de grade și o minimă de 12–14 grade. Sunt posibile averse și furtuni.

, vremea va fi sensibil mai răcoroasă, cu o maximă de aproximativ 23–25 de grade și o minimă de 12–14 grade. Sunt posibile averse și furtuni. La Timișoara, vremea va rămâne caldă, cu aproximativ 29–30 de grade la amiază și 16–18 grade noaptea. Probabilitatea fenomenelor de instabilitate va fi mai redusă decât în centrul și estul țării.

vremea va rămâne caldă, cu aproximativ 29–30 de grade la amiază și 16–18 grade noaptea. Probabilitatea fenomenelor de instabilitate va fi mai redusă decât în centrul și estul țării. La Iași, răcirea va fi evidentă, cu o maximă de aproximativ 22–24 de grade și o minimă de 14–16 grade. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

răcirea va fi evidentă, cu o maximă de aproximativ 22–24 de grade și o minimă de 14–16 grade. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. La Craiova, va fi în continuare foarte cald, cu o maximă de 32–33 de grade și o minimă de aproximativ 17–19 grade. După-amiaza și seara pot apărea manifestări de instabilitate atmosferică.

va fi în continuare foarte cald, cu o maximă de 32–33 de grade și o minimă de aproximativ 17–19 grade. După-amiaza și seara pot apărea manifestări de instabilitate atmosferică. La Constanța, temperatura maximă va fi de aproximativ 26–28 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 19–20 de grade. Vor exista perioade cu averse și descărcări electrice.

temperatura maximă va fi de aproximativ 26–28 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 19–20 de grade. Vor exista perioade cu averse și descărcări electrice. La Brașov, temperaturile vor fi mult mai moderate, cu o maximă de aproximativ 21–23 de grade și o minimă de 11–13 grade. Sunt așteptate perioade cu ploi și furtuni.

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