Cristiano Ronaldo și-a schimbat radical look-ul după nuntă. Cum arată acum fotbalistul portughez

Cristiano Ronaldo și-a schimbat radical look-ul după nuntă. Cum arată acum fotbalistul portughez
Sursa foto: Profimedia
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Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare de look, la doar câteva zile după nunta cu Georgina Rodríguez. Cum arată acum sportivul?

Cristiano Ronaldo s-a vopsit

Fotbalistul portughez a revenit la antrenamentele lui Al-Nassr cu părul mult mai scurt și într-o nuanță complet diferită de cea cu care și-a obișnuit fanii, potrivit Sky Sport.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a apărut pe teren cu părul într-o nuanță deschisă, cu reflexe roșiatice și arămii. Schimbarea a fost observată imediat după revenirea lui Ronaldo la pregătirile lui Al-Nassr. Fotbalistul a publicat pe rețelele sociale imagini de la antrenament, însoțite de mesajul „Back”, iar noua sa coafură a atras rapid atenția.

 

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A făcut schimbarea la scurt timp după nuntă

Momentul ales pentru schimbarea de look a atras și mai mult atenția. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii civile private organizate în Cascais, Portugalia.

Cei doi, care formează un cuplu de aproximativ un deceniu, au anunțat căsătoria printr-o fotografie în care își arată verighetele. La ceremonie au fost prezenți și cei cinci copii ai cuplului.

La doar câteva zile după nuntă, Ronaldo a revenit la fotbal și a apărut cu noul său look. Publicația ¡HOLA! a remarcat că părul său are acum o nuanță mai deschisă, cu reflexe aurii, roșiatice și arămii.

Sursa foto: Profimedia

Cristiano Ronaldo nu este la prima schimbare de look de-a lungul carierei. Fotbalistul a încercat în trecut mai multe stiluri și chiar a purtat șuvițe blonde în perioada în care evolua la Real Madrid.

Noul sezon ar putea fi însă ultimul din cariera lui Cristiano Ronaldo. Într-un interviu acordat revistei Vogue, fotbalistul în vârstă de 41 de ani a spus că acesta este „probabil” ultimul său an în fotbal și că vrea să lase în urmă o moștenire impresionantă.

Contractul său cu Al-Nassr este valabil până în iunie 2027, astfel că perioada următoare ar putea reprezenta ultima etapă a unei cariere de peste două decenii. Ronaldo spune că are deja planuri pentru perioada de după fotbal, inclusiv mai mult timp petrecut cu familia, călătorii și pasiunea sa pentru padel.

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