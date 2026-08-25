Virgil Ianțu pleacă de la „Câștigă România!” după 9 ani. Mesajul transmis fanilor

Virgil Ianțu i-a surprins pe fani cu o veste importantă. Prezentatorul TV pleacă de la emisiunea „Câștigă România!”, pe care a moderat-o timp de nouă ani. Proiectul a fost îndrăgit de public, însă moderatorul a explicat că este momentul pentru o schimbare.

Virgil Ianțu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din România. Acesta a fost prezent pe micile ecrane timp de nouă ani, în care modera celebra emisiune „Câștigă România!”. Anunțul a fost făcut chiar de el, prin intermediul unui mesaj emoționant. Totuși, el a ținut să sublinieze că, deși nu va mai face parte din proiect, show-ul va merge mai departe.

Virgil Ianțu pleacă de la „Câștigă România!” după 9 ani

Prezentatorul TV a transmis că a fost un parcurs frumos și a vorbit despre succesul pe care l-a obținut în urma emisiunii. În plus, el a rememorat anii petrecuți alături de echipa lui, dar a precizat și că show-ul „Câștigă România!” a fost un format care și-a construit publicul în timp.

Cei 9 ani de «Câștigă România» la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare, a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

Ulterior, el a scris câteva rânduri despre premiile pe care le-a primit emisiunea de-a lungul anilor, reușind astfel să depășească producții consacrate din Europa.

Un format românesc care a trecut granițele. În toți acești ani, «Câștigă România!» a fost nominalizat la EBU printre formatele importante din Europa și a primit premii în țară, reușind să se impună chiar și în fața unor emisiuni consacrate. Iar astăzi, formatul este produs și difuzat în Galicia, Spania, ajuns deja la al treilea sezon, a mai adăugat el.

Emisiunea nu dispare din grilă

În continuarea mesajului, Virgil Ianțu a vorbit și despre parcursul proiectului, despre oamenii care au contribuit activ la fiecare ediție în parte, dar a ținut și să mulțumească întregii echipe cu care a colaborat.

Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții. Mulțumesc! Și, în mod special, celor care au susținut emisiunea de-a lungul timpului. Le mulțumesc oamenilor din echipa de producție și documentare, celor care au pus suflet în ceea ce au făcut și au muncit cu bucurie, indiferent cât de mare a fost efortul, a precizat prezentatorul TV.

Postarea s-a încheiat cu o veste bună. Deși nu va mai fi el moderatorul emisiunii, „Câștigă România!” nu ajunge la final. El a subliniat că este vorba doar de încheierea unei etape.

«Câștigă România!» nu dispare! Doar încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe. Vă mulțumesc! V., a încheiat el.

VEZI ȘI: Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru, în fața publicului: „Alții refuză ce nu li s-a propus”

Jasmine Ianțu, certată de noul iubit în văzul tuturor! S-a lăsat cu scandal în LOFT după câteva pahare