Românul fugar nu era singur pe iahtul de 1 milion €! O femeie striga după ajutor când autoritățile au urcat la bord

Românul fugar nu era singur pe iahtul de 1 milion €! O femeie striga după ajutor când autoritățile au urcat la bord
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Un român de 52 de ani a ajuns protagonistul unei urmăriri desprinse parcă dintr-un film de acțiune, după ce ar fi fugit din Mallorca cu o ambarcațiune de lux evaluată la peste un milion de euro. Numai că povestea relatată inițial în România are o continuare cu totul neașteptată. La bord s-ar fi aflat și o femeie, însă aceasta nu pare să fi fost partenera lui de ”aventură”. În momentul în care Garda Civilă a ajuns la ambarcațiune, femeia striga după ajutor!

Românul este acuzat că a furat un iacht în valoare de 1 milion de euro de din Port de Sóller, Mallorca, și a pornit spre larg. Pentru prinderea lui au fost mobilizate un elicopter și două nave ale Gărzii Civile, iar cursa s-a încheiat după aproximativ o jumătate de oră, în apropierea insulei Tagomago, lângă Ibiza.

Doar că presa din Ibiza a scos la iveală informații care schimbă complet filmul evenimentelor. Și asta pentru că, se pare, la bord s-ar fi aflat și o femeie care striga după ajutor!

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captură: Youtube/ La Voz de Ibiza

Publicația locală La Voz de Ibiza scrie că femeia aflată pe ambarcațiune cerea ajutor chiar în momentul în care agenții au reușit să urce la bord și să-l imobilizeze. Jurnaliștii vorbesc despre o „mujer rescatada”, adică o femeie salvată.

La Guardia Civil ha aportado nuevos detalles sobre la persecución en lancha que terminó con una detención frente a Santa Eulària. A diferencia de lo publicado inicialmente por La Voz de Ibiza, la embarcación no había sido alquilada: el fugitivo la robó directamente en el puerto de Sóller, tras encontrar las llaves a bordo. Una mujer que se encontraba en el interior también fue rescatada.

Deocamdată, identitatea ei nu a fost făcută publică și nici circumstanțele în care ajunsese pe ambarcațiunea furată. Garda Civilă continuă să investigheze exact această parte a poveștii.

Nici ipoteza că iachtul ar fi fost închiriat nu ar mai sta în picioare. Primele informații din Ibiza indicau că românul ar fi închiriat ambarcațiunea și nu ar mai fi returnat-o. Publicația locală și-a corectat ulterior propria relatare după ce a obținut noi informații de la Garda Civilă și din Sóller.

A pornit spre Palma, apoi a întors brusc către Ibiza

Aceleași surse indică faptul că bărbatul ar fi urcat pe ambarcațiunea care se afla legată în Port de Sóller, ar fi găsit cheile la bord, ar fi pornit motorul și ar fi plecat în larg.
Angajații firmei care deținea barca și-au dat repede seama ce se întâmplase și au încercat să-l ajungă din urmă cu o ambarcațiune pneumatică. Însă n-au reușit.

Nici traseul nu pare să fi fost ales de la început. Conform altor informații, de data asta din Sóller, românul ar fi plecat inițial într-o direcție care indica faptul că se îndreaptă către Palma. La un moment dat însă și-ar fi schimbat brusc cursul și ar fi pornit cu viteză spre Ibiza.

Compania proprietară a colaborat cu autoritățile și a permis localizarea ambarcațiunii.

Garda Civilă a ridicat în aer un elicopter și a trimis două ambarcațiuni ale Serviciului Maritim Provincial după fugar. Barca a fost reperată în apropierea insulei Tagomago, deja în zona Ibiza.

Românul a încercat să intre cu iahtul în bărcile polițiștilor

Agenții i-au cerut în repetate rânduri să oprească motoarele. Doar că, românul nu numai că nu s-ar fi conformat, dar, potrivit Gărzii Civile, ar fi executat mai multe manevre prin care încerca să le lovească ambarcațiunile. Urmărirea pe apă și din aer a continuat aproximativ 30 de minute.

Urmărire ca în filme pe mare în Spania

Urmărire ca în filme pe mare, în Spania

Într-o primă variantă s-a relatat că motorul ambarcațiunii s-ar fi defectat și că aceasta ar fi fost ulterior remorcată în port.

Ulterior, chiar sergentul care a condus intervenția a explicat că lucrurile s-au petrecut altfel.

Presiunea exercitată simultan de elicopter l-ar fi obligat pe român să reducă viteza. În acel moment, sergentul Gărzii Civile a sărit direct de pe nava poliției pe iachtul furat.

Agentul l-a imobilizat pe român și l-a încătușat. Tot atunci a fost observată și femeia de la bord, care cerea ajutor.

Apoi polițistul a dus singur iahtul în port.

Identitatea bărbatului rămâne, cel puțin pentru moment, unul dintre misterele cazului. Presa spaniolă nu i-a publicat până acum numele.

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