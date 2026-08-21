Deținutul care a evadat din Penitenciarul Baia Mare a fost prins. Ce plan ar fi avut după ce a fugit

Autoritățile au reușit să îl găsească pe deținutul de 28 de ani care, în data de 19 august, a plecat fără permisiune dintr-un punct de lucru situat în afara Penitenciarului Baia Mare. Bărbatul a fost identificat și capturat pe raza municipiului Baia Mare.

Operațiunea de căutare s-a desfășurat fără întrerupere. Eforturile comune ale polițiștilor, jandarmilor și angajaților din sistemul penitenciar au dus la localizarea bărbatului. Acesta a fost imobilizat imediat după ce a fost găsit și preluat de autorități fără să fie înregistrate incidente. În prezent, se află din nou în custodia instituțiilor abilitate.

„Identificarea și prinderea acestuia reprezintă rezultatul activităților operative desfășurate neîntrerupt, al mobilizării efectivelor și al cooperării dintre polițiști, jandarmi și polițiștii de penitenciare. La momentul depistării, bărbatul a fost imobilizat și preluat fără incidente, aflându-se în prezent în custodia autorităților competente. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș mulțumește tuturor efectivelor angrenate pentru profesionalismul, perseverența și efortul susținut pe întreaga durată a misiunii, precum și cetățenilor care au sprijinit activitățile autorităților prin informațiile furnizate”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Moldovan Dorel Dorin, condamnat pentru furt calificat, a reușit să fugă în timp ce se afla la muncă. Dispariția acestuia a declanșat o amplă operațiune de căutare în Baia Mare și în zonele din apropiere. Nu mai puțin de 400 de polițiști și jandarmi au participat la această acțiune.

Deținutul a fost căutat cu drone cu termoviziune

Forțele de ordine au organizat filtre în punctele de ieșire din municipiu și au verificat mai multe locuri în care exista posibilitatea ca bărbatul să se fi refugiat. Anchetatorii au luat în calcul inclusiv deplasarea acestuia către locuința unei rude, care a fost, de asemenea, verificată.

Pentru extinderea căutărilor, Poliția de Frontieră a pus la dispoziție două drone echipate cu camere de termoviziune, aparatele fiind folosite pentru supravegherea zonelor greu accesibile și a celor aflate în apropierea graniței.

În perioada în care deținutul a fost căutat, autoritățile au transmis și două avertizări RO-Alert către locuitorii din Baia Mare. Oamenii au fost sfătuiți să manifeste prudență și să nu încerce să se apropie sau să intervină în cazul în care îl observă pe bărbat, ci să anunțe imediat autoritățile.

Anchetatorii ar fi aflat de la persoanele care împărțeau celula cu deținutul că acesta ar fi vorbit despre intenția de a merge la locuința partenerei sale și de a-i face rău. Astfel, polițiștii au considerat că femeia ar putea fi în pericol și au luat măsuri pentru protejarea ei. Un echipaj a rămas în apropierea acesteia, pentru a interveni rapid în cazul în care bărbatul ar fi încercat să se apropie.

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