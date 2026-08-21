Chef Ștefan Popescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Ce cadou emoționant i-a oferit

Alina Pușcău se află în America, acolo unde urmează tratamentul împotriva cancerului. Deși modelul traversează o perioadă dificilă, are prieteni care îi sunt alături. De curând, chef Ștefan Popescu și soția lui i-au făcut o vizită prietenei lor.

Chef Ștefan Popescu și soția lui sunt în vacanță în Statele Unite ale Americii. Aceștia au vizitat orașe importante și locuri emblematice. De asemenea, ei au împărtășit în mediul online că au făcut o oprire neașteptată. Cei doi s-au dus în vizită la Alina Pușcău, care acum traversează clipe grele.

Vedeta a povestit pe pagina sa de socializare că a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar a început deja tratamentul. În plus, totul decurge mai lin și datorită oamenilor pe care îi are alături. Celebrul jurat i-a făcut un cadou impresionant prietenei lor.

Chef Ștefan Popescu a vizitat-o pe Alina Pușcău

Până la începerea noului sezon Chefi la cuțite, juratul și soția lui au plecat într-o aventură minunată. Cei doi au decis să viziteze America, astfel că au ajuns să vadă casa din Malibu în care s-a filmat Hannah Montana, au mers și în Los Angeles, dar au bifat și alte locuri emblematice.

A doua zi, Ștefan Popescu i-a făcut o surpriză Alinei Pușcău și s-a dus să o viziteze. Toți trei au luat prânzul la un restaurant cu ingrediente organice.

Tare m-am bucurat că am putut sta să iau astăzi prânzul cu Alina Pușcău, să o revăd și să putem petrece câteva ore împreună, a scris Ștefan Popescu pe Instagram.

Cuplul nu s-a rezumat doar la o simplă vedere și i-au făcut și un cadou emoționant prietenei lor. Este vorba despre două cărți scrise de dr. Joe Dispenza. Subiectele pe care le abordează autorul sunt legate de cum pot depăși oamenii limitele corpului și ale minții.

Andreea Antonescu s-a dus și ea la model

Alina Pușcău are prietenii alături de ea. În urmă cu ceva timp, artista Andreea Antonescu a ajuns și ea la Alina. Cântăreața a transmis în mediul online că Alina are nevoie de energie pozitivă și rugăciune, mai mult decât atât, a cerut ajutorul urmăritorilor săi să îi trimită un gând bun.

Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. E o melodie pe care a vrut ea să o asculte acum și am vrut să împărtășim momentul ăsta cu voi. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni, a spus Andreea Antonescu.

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