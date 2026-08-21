Un pompier de la ISU Argeș a salvat un biciclist după un accident. Cristian i-a acordat imediat primul ajutor

Un pompier de la ISU Argeș a salvat un biciclist după un accident. Cristian i-a acordat imediat primul ajutor
Pompier/foto: Facebook
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Un accident în care a fost implicat un biciclist putea avea urmări mult mai grave, însă intervenția promptă a unui pompier de la ISU Argeș a făcut diferența. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 18 august, în comuna Călinești, satul Glodu, iar colegul său, Ene Cristian, se afla întâmplător în zonă în momentul în care a observat mai multe persoane adunate în apropierea unui pod.

Cristian se îndrepta spre casă când a remarcat grupul de oameni și a decis să se oprească pentru a vedea ce s-a întâmplat. În scurt timp, și-a dat seama că situația era una care necesita intervenție imediată. La fața locului se afla un biciclist care fusese implicat într-un accident și care zăcea la pământ, cu fața în jos.

Ce a făcut pompierul până la sosirea ambulanței

Bărbatul era inconștient și nu reacționa la stimulii din jur, însă prezenta un semn esențial: respira. Într-o asemenea situație, fiecare secundă poate conta, iar modul în care este gestionată victima până la sosirea echipajelor medicale poate avea un rol important.

Persoanele aflate deja la locul accidentului nu știau exact cum trebuie procedat. Din dorința de a nu agrava starea biciclistului, unele dintre ele chiar l-au sfătuit pe Cristian să nu îl miște. Pompierul a evaluat însă rapid situația și a acționat în funcție de starea victimei și de pregătirea sa.

După evaluarea inițială, Cristian a poziționat biciclistul în poziția laterală de siguranță, astfel încât să îi fie menținute căile respiratorii cât mai libere. În același timp, a apelat numărul unic de urgență 112 și a transmis informațiile necesare pentru ca ajutorul medical să fie trimis cât mai repede la locul accidentului.

Până la sosirea ambulanței, pompierul nu s-a îndepărtat de victimă. A rămas permanent lângă biciclist și i-a urmărit starea, pregătit să intervină dacă situația s-ar fi agravat. În astfel de momente, monitorizarea continuă a unei persoane inconștiente este extrem de importantă, mai ales atunci când există riscul apariției unor schimbări rapide ale stării de sănătate.

În timpul în care echipajul medical era așteptat, biciclistul a început treptat să își revină. Starea sa nu revenise însă complet la normal, iar acesta era în continuare incoerent atunci când a început să reacționeze.

Intervenția lui Ene Cristian a avut loc în afara programului de serviciu și nu a fost determinată de o misiune oficială. Cu toate acestea, experiența și pregătirea dobândite ca pompier l-au ajutat să recunoască gravitatea situației și să ia rapid măsurile necesare.

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