Avion militar prăbușit! 32 de persoane și-au pierdut viața în urma tragediei din Nigeria

Avion militar prăbușit! 32 de persoane și-au pierdut viața în urma tragediei din Nigeria
Un avion militar s-a prăbușit / Sursa foto: Pexels
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O tragedie aviatică de proporții a avut loc în Nigeria, după ce o aeronavă militară s-a prăbușit în sud-vestul țării. Avionul efectua o cursă de rutină către Lagos, însă a dispărut de pe radar la scurt timp după decolare. În urma accidentului, toate persoanele aflate la bord și-au pierdut viața.

Aeronava aparținea Forțelor Aeriene Nigeriene și era un model ATR-42. La momentul producerii incidentului, aceasta se deplasa din Benin City către Lagos, când legătura cu turnul de control a fost întreruptă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în avion se aflau 32 de persoane dintre care 25 de pasageri și șapte membri ai echipajului, conform Reuters.

Contactul cu avionul militar a fost pierdut în timpul zborului

Controlorii de trafic aerian au pierdut contactul cu aeronava la ora locală 09:13, respectiv 08:13 GMT. În ciuda mai multor încercări de a restabili comunicațiile radio, acestea nu au avut succes. În scurt timp, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare pentru localizarea avionului.

Epava a fost găsită în apropierea bazei navale din Igbokoda, în statul Ondo, unde au fost trimise echipe specializate. Zona în care a fost descoperită aeronava se află în apropierea coastei, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale prăbușirii.

Sursa foto: Pexels

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a fost informat despre tragedie și a transmis condoleanțe familiilor celor decedați. Șeful statului a cerut, totodată, o investigație amănunțită pentru identificarea cauzei accidentului și pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

„Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene m-a informat, iar eu am dispus Forțelor Aeriene Nigeriene să înceapă imediat o anchetă amănunțită privind cauza accidentului, pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente în viitor”, a transmis Bola Tinubu, președintele Nigeriei, într-un comunicat.

Deocamdată, motivul pentru care aeronava s-a prăbușit rămâne necunoscut. Ancheta urmează să stabilească dacă tragedia a fost provocată de o problemă tehnică, de condițiile de zbor sau de alți factori. Autoritățile vor analiza inclusiv ultimele momente ale cursei și datele disponibile înainte de pierderea contactului.

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