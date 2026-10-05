Cătălin a murit într-un accident de motocicletă în Italia. Avea doar 39 de ani

Tragedie românească în Italia! Cătălin Mihai Pascaru, un român în vârstă de 39 de ani, și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă. Acesta mergea spre casă atunci când tragedia s-a întâmplat. Din primele informații, bărbatul ar fi pierdut controlul motocicletei, a ieșit în afara carosabilului și s-a izbit de un zid.

Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 3 spre 4 octombrie, pe via dell’Idroscalo din Ostia, în capitala Italiei. Imediat după producerea accidentului, alarma a fost dată. Însă, cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru român.

Cătălin și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă

În noaptea tragediei, Cătălin se întorcea acasă când, din cauze aflate în curs de stabilire, a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea. Mai apoi, acesta a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de zidul unei locuințe din via dell’Idroscalo, în Ostia.

Alarma a fost dată la puțin timp după ora 2:00, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și un echipaj al serviciului de ambulanță Ares 118. Din păcate, în ciuda intervenției rapide a medicilor, pentru Cătălin nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

În urma celor întâmplate, a fost demarată o anchetă, iar polițiștii locali din cadrul Grupului XI Marconi investighează cazul pentru a reconstitui dinamica evenimentelor. În momentul de față, se pare că a fost vorba despre un accident în care nu au fost implicate alte vehicule.

Anchetatorii au efectuat măsurătorile la fața locului și urmează să ridice imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a verifica ce s-a întâmplat cu exactitate și dacă nu cumva în accidentul în care și-a pierdut viața motociclistul a fost implicat și un alt vehicul.

În urma celor întâmplate, în cursul zilei de duminică, mai multe rude și cunoștințe ale lui Cătălin au venit la locul tragediei pentru a-i aduce un ultim omagiu. Aceștia au adus candele, flori și au lăsat mai multe mesaje în memoria românului.

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