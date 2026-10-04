Tragedie în Galați! O familie întreagă și-a găsit sfârșitul într-un accident

Un accident tragic produs în județul Galați s-a soldat cu moartea a patru persoane, după ce autoturismul în care se aflau a fost izbit violent de un tren de călători. Printre victime se numără și o fetiță de numai 7 ani. Primele informații indică faptul că autoturismul traversa calea ferată în momentul în care s-a produs impactul devastator.

Tragedia a avut loc joi, 1 septembrie, la intrarea în localitatea Ghidigeni, într-o zonă în care șoseaua se intersectează cu linia de cale ferată. Din primele date, autoturismul a fost surprins de tren în timp ce traversa trecerea la nivel cu calea ferată.

Niciunul dintre cei aflați în autoturism nu au supraviețuit

Forța coliziunii a fost extrem de mare, iar consecințele au fost dramatice. Toate cele patru persoane care se aflau în mașină au murit în urma impactului. Victimele făceau parte din aceeași familie, ceea ce transformă tragedia într-o adevărată dramă pentru rudele și apropiații acestora.

Autoritățile au început verificările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs coliziunea.

La volan s-ar fi aflat o tânără de 26 de ani

Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul ar fi fost condus de o femeie în vârstă de 26 de ani, originară din Ghidigeni. Un detaliu care a ieșit la iveală este faptul că tânăra își obținuse permisul de conducere cu doar trei zile înainte de producerea accidentului.

Din primele relatări, femeia ar fi urcat la volanul mașinii cu doar câteva minute înainte ca autoturismul să ajungă pe calea ferată. Până în acel moment, vehiculul ar fi fost condus de socrul acesteia, un bărbat în vârstă de 64 de ani.

Circumstanțele în care schimbul de șoferi s-a produs și momentul exact în care autoturismul a ajuns pe linia ferată urmează să fie clarificate de anchetatori.

În mașină se aflau patru membri ai aceleiași familii

În autoturism se mai aflau două femei și un copil. Printre pasageri era o femeie de 45 de ani, despre care informațiile prezentate până în acest moment arată că era cumnata tinerei aflate la volan.

Alături de aceasta se afla și fiica ei, o fetiță în vârstă de doar 7 ani. Copilul se numără printre cele patru victime ale accidentului.

Impactul cu trenul nu a lăsat nicio șansă persoanelor aflate în autoturism, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic.

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