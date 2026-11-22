O femeie de 46 de ani din județul Dâmbovița a fost găsită moartă în gospodăria unei bătrâne pe care o îngrijea. Principalul suspect, fiul bătrânei, care fusese condamnat în trecut pentru omor în Spania, a fost descoperit fără viață într-o anexă a locuinței.

Tragedia a avut loc în comuna Văcărești, județul Dâmbovița. Victima, pe nume Ileana, plecase de acasă pentru a îngriji o femeie în vârstă, însă nu s-a mai întors la familie.

Fiul victimei a alertat poliția după ce mama sa nu a mai revenit acasă. Acesta le-a explicat oamenilor legii unde ar fi trebuit să se afle femeia. Polițiștii au mers la gospodăria indicată și au descoperit trupul neînsuflețit al femeii de 46 de ani, care prezenta urme vizibile de violență.

Principalul suspect fusese condamnat pentru omor în Spania

Într-o anexă a gospodăriei, anchetatorii l-au găsit mort și pe fiul bătrânei, Marian, un bărbat de 46 de ani. Acesta este principalul suspect în cazul uciderii îngrijitoarei și, potrivit primelor informații, și-ar fi pus capăt zilelor.

Bărbatul avea antecedente penale grave. În 2008, fusese condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare pentru omor, după ce și-ar fi ucis concubina.

Ulterior, acesta a fost transferat într-un penitenciar din România, pentru a-și executa restul pedepsei. În 2025, a fost eliberat condiționat.

Unii vecini susțin că între victimă și bărbat ar fi existat o relație și că cei doi se certau frecvent. Femeia era căsătorită, iar soțul său, șofer de TIR, se afla plecat la muncă în momentul tragediei, astfel că gelozia ar putea fi unul dintre motivele crimei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor, urmând să stabilească împrejurările exacte în care femeia și-a pierdut viața.

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