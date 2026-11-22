Deși beneficiile exercițiilor fizice asupra somnului sunt clare, există încă dezbateri privind cel mai bun moment al zilei pentru a face sport, astfel încât să ai un somn odihnitor. Cercetătorii încep să înțeleagă treptat avantajele pe care le oferă exercițiile fizice în diferite momente ale zilei. Iată când e cel mai bine să faci sport.

Cum influențează exercițiile fizice somnul?

Activitatea fizică regulată, dar și sesiunile scurte de exerciții, pot contribui la îmbunătățirea duratei totale a somnului, a calității acestuia și a timpului necesar pentru a adormi.

De asemenea, exercițiile fizice pot ajuta la reducerea simptomelor unor tulburări de somn, precum apneea în somn sau tulburările de mișcare asociate somnului, cum este sindromul picioarelor neliniștite.

Cercetările actuale sugerează că nu există un moment al zilei potrivit pentru toată lumea pentru a face sport și a obține un somn mai bun. Momentul optim depinde, cel mai probabil, de factori individuali, precum cronotipul, vârsta și eventualele probleme de sănătate.

Pentru a observa beneficii importante asupra somnului, majoritatea specialiștilor recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică pe săptămână. Acestea pot fi împărțite în sesiuni de câte 30 de minute, timp de cinci zile pe săptămână. Cercetările arată că durata totală a somnului crește doar după antrenamente de cel puțin o oră, însă acest lucru poate depinde și de tipul exercițiilor efectuate.

Persoanele care au deja anumite probleme de sănătate ar putea avea nevoie să aleagă cu atenție momentul în care fac sport. De exemplu, cei care prezintă risc de hipertensiune arterială ar putea observa îmbunătățiri mai mari ale calității somnului și ale tensiunii arteriale pe timpul nopții dacă fac mișcare dimineața.

Exercițiile fizice și ritmul circadian

Exercițiile aerobice efectuate dimineața sau după-amiaza stimulează eliberarea mai devreme a melatoninei și pot determina o devansare a ritmului circadian.

Pentru persoanele care fac sport în aer liber, antrenamentele de dimineață pot avea un avantaj suplimentar: expunerea la lumina naturală. Aceasta ajută la stabilizarea ritmului circadian și poate face mai ușoară adormirea la o oră mai devreme.

Cercetările au arătat că sportul practicat seara poate afecta negativ calitatea somnului persoanelor matinale, dar nu și pe cea a persoanelor care preferă să stea treze până târziu. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care unele persoane pot face sport seara fără probleme, în timp ce altele întâmpină dificultăți în a adormi după antrenament.

Unul dintre puținele studii în care participanții și-au păstrat programul obișnuit de antrenament, în loc să primească unul nou, nu a identificat diferențe semnificative în ceea ce privește calitatea somnului între persoanele care făceau sport dimineața și cele care se antrenau seara. Este posibil ca oamenii să tindă în mod natural să aleagă momentul zilei care se potrivește cel mai bine ritmului lor circadian.

Sportivii profesioniști și persoanele care nu își pot alege ora antrenamentelor ar putea beneficia de administrarea melatoninei după o sesiune de sport desfășurată seara. Aceasta ar putea ajuta la reglarea ritmului circadian și la reducerea efectelor negative asupra somnului.

Este rău să faci sport înainte de culcare?

Pentru majoritatea oamenilor, exercițiile fizice de intensitate moderată nu afectează negativ somnul, atât timp cât antrenamentul se încheie cu cel puțin 90 de minute înainte de culcare. Acest interval permite nivelului de endorfine și temperaturii centrale a corpului să revină la valori favorabile somnului.

Înainte de culcare, temperatura corpului scade, ritmul cardiac încetinește, iar activitatea cerebrală devine mai lentă. În schimb, exercițiile fizice cresc temperatura centrală a corpului, accelerează ritmul cardiac și stimulează starea de alertă, ceea ce poate îngreuna adormirea. Din cauza acestor procese fiziologice, specialiștii recomandau în trecut evitarea sportului înainte de culcare.

Totuși, studiile mai recente au descoperit că exercițiile fizice practicate seara nu au neapărat un efect negativ asupra somnului sau asupra stării de somnolență resimțite dimineața. Mai mult, acestea ar putea chiar să crească proporția de somn profund, care are un rol important în refacerea organismului. Un studiu din 2013 nu a identificat dovezi că sportul practicat seara ar afecta negativ somnul. Recomandările actuale privind igiena somnului iau în considerare beneficiile activității fizice, indiferent de momentul zilei în care este practicată, conform sleepfoundation.

Exercițiile fizice ajută la reducerea anxietății și a simptomelor depresiei și contribuie la relaxarea minții înainte de culcare. De asemenea, determină o creștere rapidă a temperaturii corpului, urmată de o răcire treptată. Acest proces imită fluctuațiile naturale ale ritmului circadian și pregătește organismul pentru somn.

Când să faci sport dacă ai insomnie

Mai multe studii au arătat că sportul practicat seara poate îmbunătăți calitatea somnului. Acesta îi poate ajuta pe oameni să adoarmă mai repede, să se trezească mai rar în timpul nopții și să petreacă mai mult timp în faza de somn profund.

Totuși, specialiștii avertizează că exercițiile fizice intense efectuate cu mai puțin de o oră înainte de culcare nu îi oferă corpului suficient timp pentru a-și reduce temperatura. Acest lucru poate întârzia adormirea, poate afecta calitatea somnului și poate duce la mai multe treziri pe parcursul nopții.

Persoanelor care suferă de insomnie li se recomandă, de obicei, să opteze pentru exerciții fizice ușoare sau moderate și să le încheie cu cel puțin patru ore înainte de culcare.

CITEȘTE ȘI:

Ce este burnout-ul și cum să îl recunoști. Semne că suferi de epuizare cronică

Ce este „ozempicul naturii”? Ce spun specialiștii despre efectele sale