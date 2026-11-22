Confruntarea de la bonfire dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella a fost urmată de noi „înțepături”, de această dată în vila fetelor, acolo unde concurenta le-a povestit celorlalți ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii cu ispita. Deși Bianca nu a recurs la jigniri directe și nici nu a folosit cuvinte dure la adresa brunetei, remarca făcută despre ținuta acesteia a fost suficient de sugestivă. „Principesa” a ținut să scoată în evidență diferența dintre apariția ei și cea a ispitei, lăsând să se înțeleagă că nu s-a simțit deloc intimidată de femeia care s-a apropiat de soțul ei.

După întâlnirea de la bonfire, Bianca s-a întors în vila fetelor și le-a povestit Claudiei, lui Eduard și lui Daniel cum a decurs confruntarea cu Gabriella. Partenera lui Marco a ținut să precizeze că discuția nu a fost una tensionată din punctul ei de vedere, ba chiar a fost surprinsă de atitudinea relaxată a ispitei.

„Ce pot să zic? Nu am înjurat deloc! A venit foarte relaxată, era dulce și… îmbrăcată zici că mergea la plajă. A început să vorbească despre ultimul videoclip, când s-au f***t”, a mărturisit Bianca Ghiurcă când a intrat în vila fetelor.

Bianca, ironie la adresa ținutei Gabriellei

Se pare că „Principesa” a găsit o modalitate subtilă de a-i transmite ispitei că nu o consideră o amenințare. În momentul în care a intrat în vilă, aceasta le-a povestit celor prezenți despre întâlnirea cu Gabriella și a ținut să facă o observație referitoare la felul în care era îmbrăcată bruneta. Mai exact, Bianca a lăsat să se înțeleagă că ținuta alese de Gabriella nu era tocmai potrivită pentru o astfel de confruntare, comparând apariția ei cu una de plajă.

Remarca poate fi interpretată ca o „înțepătură” la adresa ispitei, mai ales că Bianca a avut grijă să își pună în valoare propria apariție. Cu alte cuvinte, partenera lui Marco pare să fi vrut să arate că nu are motive să se simtă inferioară femeii care a petrecut atât de mult timp în compania soțului ei.

„Principesa” nu pare să se fi simțit intimidată de Gabriella

Chiar dacă a încercat să transmită un mesaj prin remarca făcută despre vestimentația ispitei, Bianca nu a părut deloc impresionată și nici nu a lăsat impresia că s-ar simți amenințată de prezența Gabriellei.

Mai mult, felul relaxat în care a povestit despre confruntare sugerează că soția lui Marco nu a considerat întâlnirea un moment în care ar fi trebuit să se justifice sau să își schimbe atitudinea. În schimb, a ales să le împărtășească celorlalți detalii despre discuția cu Gabriella, inclusiv despre imaginile care au fost aduse în atenție la bonfire.

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