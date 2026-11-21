Bianca Ghiurcă și Nattasha Black au ajuns la cuțite după încheierea filmărilor pentru „Insula iubirii”. Deși în Thailanda păreau să fie foarte apropiate, iar partenera lui Lorenzo a susținut-o pe Bianca în cele mai dificile momente, relația dintre cele două s-a deteriorat după revenirea în țară. Mai mult, soția lui Marco ar fi făcut mai multe comentarii jignitoare la adresa Nattashei. Astfel, aceasta a reacționat public, printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Conflictul a atras atenția după ce Bianca ar fi făcut remarci despre situația financiară a partenerei lui Lorenzo, pe unul dintre grupurile de fani de pe WhatsApp. Comentariile nu s-ar fi oprit aici, iar Nattasha a ajuns să fie ținta unor apelative jignitoare.

Ce a spus Bianca Ghiurcă despre Nattasha Black

În timpul emisiunii, Nattasha a fost una dintre persoanele care i-au fost alături Biancăi în momentele dificile. După ce a urmărit imaginile cu Marco și Gabriella la ceremoniile focului, concurenta a izbucnit în lacrimi de mai multe ori, iar partenera lui Lorenzo a încercat să o consoleze și să îi ofere sprijin.

Cele două au fost surprinse împreună în numeroase momente, atât la petreceri, cât și în club, lăsând impresia că au legat o prietenie strânsă. Situația s-a schimbat totuși după întoarcerea din Thailanda.

Potrivit mesajelor apărute, Bianca ar fi ironizat situația materială a Nattashei într-o conversație de pe un grup de WhatsApp. Soția lui Marco ar fi spus despre aceasta că este săracă, deoarece are mașină, dar nu are casă. Mai mult, Bianca ar fi folosit și apelativul „țărancă” la adresa partenerei lui Lorenzo.

Reacția Nattashei Black după ce a văzut mesajele

După ce a aflat despre comentariile făcute la adresa sa și a primit conversațiile în care era subiectul principal, Nattasha a decis să transmită un mesaj public. Aceasta le-a mulțumit persoanelor care i-au trimis mesaje de susținere și a ținut să precizeze că participarea sa la emisiune nu a avut nicio legătură cu dorința de a-și expune bunurile materiale.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele primite, sunt sute de mesaje pe care le citesc, să știți. Eu am mers la această emisiune pentru relație, nu să-mi expun «averile», «hainele», «vacanțele» și alte cele, alea le țin pentru mine. Nu mă afectează absolut nicio părere, niciun comentariu, cred că s-a văzut cât de tare sunt eu, deci 0! Banii nu te fac OM! Iar haina nu te face «Domn»!”, a scris Nattasha în mediul online.

Bianca Ghiurcă, prietenă cu ispita Andrușca

Cu aproximativ două săptămâni în urmă, Marco și soția sa au fost prezenți la botezul fiului Iustinei și al lui Cornel. La eveniment au participat și Mocăniță, dar și ispita Andrușca. Aceasta din urmă a fost cea care l-a votat pe Marco pentru întâlnirea specială de 24 de ore alături de Gabriella.

Prezența Biancăi în compania celor care au susținut apropierea dintre partenerul său și Gabriella a stârnit numeroase reacții în mediul online. Internauții au criticat-o pentru faptul că a ales să păstreze legătura cu persoane care au contribuit la apropierea celor doi. În același timp, aceasta ce s-ar fi distanțat de cei care i-au oferit sprijin și încurajări în momentele dificile din timpul filmărilor, printre care se numără și Claudia Ion.

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