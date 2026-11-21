Tensiuni și replici acide în ediția de aseară a emisiunii „Insula iubirii”! Prințul Marco nu s-a mai abținut după ce a urmărit imaginile cu fosta iubită a lui Mocăniță și a avut mai multe comentarii la adresa pilotului Eduard, cel de care Claudia s-a apropiat în Thailanda. Nici Mocăniță nu a rămas indiferent, iar discuția dintre cei doi concurenți, purtată după ceremonia focului, a scos la iveală nemulțumirile și ironiile acestora.

Marco și Mocăniță au fost cei care au mers la ceremonia focului în ediția de seară trecută, unde au urmărit imagini cu partenerele lor. După ce s-au întors în vilă, reacțiile nu au întârziat să apară, iar subiectul apropierii Claudiei de ispita-pilot Eduard a ajuns în centrul discuției.

Prințul Marco, replici acide la adresa pilotului Eduard

În timp ce se aflau pe canapea, Marco și Mocăniță au discutat despre interacțiunile dintre Claudia și pilot. Prințul Marco a ținut să-și exprime părerea despre cei doi și a făcut comentarii ironice la adresa aspectului fizic al ispitei.

„Nu știu ce ideal de bărbat are în viață, dar pilotul cu tine… nu aveți nicio treabă, frate!”, a spus Prințul Marco.

La rândul său, Mocăniță a avut o replică prin care a sugerat că pilotul a știut cum să se apropie de Claudia.

„Băiatul își face treaba. A văzut unde îi place ei…”

Marco nu s-a oprit aici și a continuat seria ironiilor, făcând referire la culoarea pielii pilotului Eduard și la felul în care acesta este bronzat.

„Nu ai văzut ce culoare a pielii… ars de la porumb, de la soarele de la porumb, frate. E d-ăla roșu, e… știi bronzul ăla de camionist?”, a adăugat concurentul.

Prințul nu s-a putut abține nici când s-a aprins flacăra, iar Claudia și Eduard s-au sărutat. În timp ce viziona imaginile, concurentul a continuat seria comentariilor acide și a pus sub semnul întrebării gesturile pilotului față de Claudia:

„Ce a făcut Eduard pentru tine? Ce gata? Eu știu”.

Mai mult, Marco a folosit și apelative jignitoare la adresa celor doi, spunând:

„Bastarda! Pilotul p***i!”

Ce a spus Prințul Marco la testimonial despre Claudia

Nemulțumirile lui Marco nu s-au limitat doar la discuția purtată cu Mocăniță. Ajuns la testimonial, concurentul a vorbit despre comportamentul Claudiei și despre impresia pe care i-au lăsat-o imaginile urmărite la ceremonia focului.

„Se vedea că ea era pregătită să aștepte prima greșeală a lui Mocăniță pentru a-și da scuza de a-l șterge din viața ei”, a declarat Prințul Marco.

Nici Mocăniță nu a trecut cu vederea imaginile în care fosta iubită interacționa cu ispita. La testimonial, acesta a recunoscut că poate înțelege apropierea dintre Claudia și pilot, însă a mărturisit că anumite gesturi și declarații ale acesteia l-au deranjat.

„Înțeleg de ce s-a apropiat de băiatul ăla, dar a dus-o prea mult cu jignirile la adresa mea, cu expunerea”, a spus Mocăniță.

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