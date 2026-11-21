Un nou cutremur s-a produs în România sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în zona seismică Vrancea. Seismul vine la numai trei zile după cutremurul cu magnitudinea 5,7, care a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv la București.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul de sâmbătă a avut loc la ora 05:26:25, la o adâncime de 140 de kilometri.

Seismul a fost unul slab, cu magnitudinea de 3,4, și s-a produs în județul Vrancea.

Conform datelor publicate de INFP, cutremurul a fost localizat la 34,3 kilometri vest de Focșani, 69,5 kilometri nord de Buzău, 76,2 kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad, 89,1 kilometri sud de Bacău și 90,5 kilometri est de Brașov.

Un nou seism după cutremurul de 5,7 de miercuri

Cutremurul de sâmbătă a fost înregistrat la trei zile după seismul puternic produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie.

Acesta a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la ora 02:48, la o adâncime de 120,8 kilometri, tot în zona seismică Vrancea.

Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe localități din România, dar și în Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit INFP, cutremurul de miercuri a fost cel mai puternic înregistrat în România în ultimii trei ani și cel mai puternic produs în zona Vrancea în ultimii șase ani.

România a fost zguduită de mai multe cutremure importante în ultimele decenii. Unul dintre cele mai puternice s-a produs pe 27 octombrie 2004, când seismul a atins magnitudinea de 6,0. Un alt cutremur semnificativ a avut loc pe 24 septembrie 2016, având magnitudinea de 5,7.

Zona seismică Vrancea a înregistrat și alte mișcări tectonice puternice. Pe 22 noiembrie 2014 și 28 decembrie 2016 s-au produs două cutremure cu magnitudinea de 5,6, iar pe 28 octombrie 2018 a fost înregistrat un seism de 5,5.

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