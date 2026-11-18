Seismul a stârnit îngrijorare în rândul populației, mai ales în contextul amintirilor lăsate de cutremurul devastator din 1977. Mulți români se întreabă dacă un astfel de scenariu s-ar putea repeta. În acest context, fizicianul Cristian Presură a comentat explicațiile oferite de directorul INFP și a vorbit despre aspectele care îl preocupă în cazul unui eventual cutremur major.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, județul Covasna. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 107,1 kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 44 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov și 66 de kilometri sud de Focșani. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din țară, inclusiv în București.

Cristian Presură are încredere în explicațiile directorului INFP

Fizicianul consideră că declarațiile conducerii Institutului Național pentru Fizica Pământului sunt liniștitoare. Acesta amintește că episoade similare de activitate seismică au mai fost înregistrate și în trecut, fără ca acestea să indice automat apropierea unui cutremur de amploare.

Directorul INFP a spus că activitatea seismică este una normală, că astfel de fenomene se întâmplă o dată la doi ani și că, sub nicio formă, acestea nu reprezintă indicii că ar urma un cutremur mai mare. Dacă ar fi urmat un seism mai puternic, activitatea seismică ar fi trebuit să fie mai intensă, dar nu se pune problema de așa ceva. Mi-a plăcut ce a spus dânsul. Nu se știe dacă va avea loc un cutremur la fel de mare ca cel din 1977. Eu am încredere în declarațiile directorului INFP, care sunt destul de liniștitoare. Este un fenomen care s-a mai produs și acum doi ani, și acum patru ani. Până la urmă, intensitatea a fost de 200 de ori mai mică decât cea a cutremurului din 1977. Unii oameni l-au simțit, într-adevăr.

Chiar dacă are încredere în explicațiile specialiștilor, Cristian Presură atrage atenția asupra unei probleme care ține de siguranța clădirilor din Capitală. Fizicianul consideră că autoritățile locale ar trebui să intensifice măsurile pentru consolidarea imobilelor vechi, încadrate în clase de risc seismic. El a vorbit și despre îngrijorarea personală pe care o are în legătură cu siguranța celor apropiați, având în vedere că fiul său locuiește în București.

Eu aș suna la primării să ia măsuri pentru consolidarea clădirilor vechi, cu bulină roșie. Îmi fac griji, pentru că am și eu un băiat în București, dar el locuiește într-un bloc nou

Magnitudinea cutremurului a readus în atenție marele seism din 4 martie 1977, care a avut magnitudinea de 7,2 și a provocat distrugeri importante în România. În acest context, este importantă și diferența dintre magnitudine și intensitate: prima măsoară mărimea cutremurului, în timp ce cea de-a doua descrie efectele produse la suprafață și modul în care seismul este resimțit într-o anumită zonă.

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