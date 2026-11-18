Înainte să pornești la drum în Grecia, este important să cunoști câteva diferențe dintre regulile de circulație din această țară și cele din România. Unele lucruri permise în alte locuri, sunt descurajate sau chiar interzise în anumite zone din Grecia. În plus, există o regulă din sensul giratoriu pe care mulți șoferi o ignoră, în Grecia.

Ce documente îți trebuie pentru a conduce în Grecia

Dacă intenționezi să conduci propria mașină, ai nevoie de un certificat de înmatriculare valabil și de dovada unei asigurări recunoscute la nivel internațional. Verifică în prealabil acest lucru cu firma de asigurări.

Indiferent unde conduci și ce mașină folosești, trebuie să ai cel puțin 18 ani pentru a putea conduce în Grecia.

Lista documentelor necesare pentru a conduce în Grecia:

Permis internațional de conducere (obligatoriu, potrivit sursei);

Dovada asigurării auto (obligatorie).

Reguli de circulație în Grecia

Multe dintre regulile de circulație din Grecia sunt asemănătoare celor din alte state ale Uniunii Europene. Totuși, legislația grecească include câteva particularități pe care trebuie să le cunoști:

– Claxonatul: Din punct de vedere tehnic, folosirea claxonului este interzisă în orașe și în zonele urbane, cu excepția situațiilor de urgență. Pe drumurile montane înguste, este recomandat să claxonezi scurt înainte de a aborda o curbă fără vizibilitate, pentru a-i avertiza pe șoferii care vin din sens opus.

– Parcarea: În zonele urbane, nu ai voie să parchezi la mai puțin de aproximativ 2,7 metri de un hidrant, 4,6 metri de o intersecție sau 13,7 metri de o stație de autobuz, chiar dacă aceasta nu este marcată. În unele zone, parcarea pe stradă este permisă doar dacă achiziționezi un tichet de la un automat. Aceste locuri sunt de obicei semnalizate prin indicatoare în limba greacă și în engleză.

– Centura de siguranță: Pasagerii de pe locurile din față trebuie să poarte centura de siguranță. Având în vedere numărul ridicat de accidente rutiere din Grecia, este recomandat ca și pasagerii din spate să o folosească.

– Copiii: Copiii sub 10 ani nu au voie să stea pe scaunul din față. Cei cu vârsta sub 3 ani trebuie transportați într-un scaun auto special.

– Limitele de viteză: În general, limita de viteză în localități este de 50 km/h, iar pe drumurile din afara localităților este de 110 km/h. Pe autostrăzi și drumuri expres, limita poate ajunge la 120 km/h.

– Drumurile cu taxă: Două dintre principalele drumuri naționale, cunoscute sub numele de Ethniki Odos, sunt cu taxă. Tarifele diferă în funcție de categoria vehiculului și pot fi achitate în numerar sau cu cardul bancar. Există și un sistem de plată rapidă, Fast Pass. Stații de taxare se găsesc inclusiv pe drumul principal care leagă Aeroportul Internațional din Atena de centrul orașului.

– Telefonul mobil: Folosirea telefonului mobil în timp ce conduci este interzisă în Grecia. Șoferii care încalcă această regulă pot fi opriți de poliție și amendați. Autoritățile organizează periodic controale pentru a verifica respectarea interdicției.

– Asistența rutieră: Clubul Auto și de Turism din Grecia (ELPA) oferă servicii de asistență membrilor AAA, CAA și ai altor organizații similare. Totuși, orice șofer poate solicita ajutor. Pentru a contacta rapid ELPA din Grecia, poți suna la 104 sau 154, dar numai după ce ai oprit mașina.

– Amenzile: Sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație și parcarea neregulamentară pot fi costisitoare, ajungând adesea la câteva sute de euro.

– Sensul de mers: În Grecia se circulă pe partea dreaptă a drumului, la fel ca în România.

– Numere de urgență: Dacă ai nevoie de ajutor în Grecia, poți suna la 112 pentru asistență în mai multe limbi. Pentru a contacta direct serviciile de urgență, numerele sunt: 100 pentru Poliție, 166 pentru Ambulanță și 199 pentru Pompieri. Pentru asistență rutieră ELPA, poți apela 104 sau 154.

De ce unii șoferi circulă pe mijlocul drumului

În Grecia, este destul de obișnuit ca șoferii să circule pe mijlocul drumului, mai ales pe șoselele înguste. Acest lucru nu este neapărat considerat periculos în anumite situații, deoarece conducătorii auto încearcă să evite obstacolele apărute brusc, precum căderile de pietre, caprele care pasc sau mașinile parcate neregulamentar.

Totuși, atunci când conduci pe drumuri montane cu serpentine și curbe strânse, trebuie să păstrezi partea dreaptă a drumului. De asemenea, este recomandat să claxonezi înainte de a intra într-o curbă fără vizibilitate, pentru a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic.

Regula din sensul giratoriu pe care mulți șoferi o ignoră în Grecia

Dacă pleci cu mașina în vacanță în Grecia, trebuie să fii atent la o regulă de circulație care îi poate surprinde pe mulți șoferi: prioritatea în sensul giratoriu. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România, în Grecia se aplică regula priorității de dreapta în anumite sensuri giratorii.

Mai exact, dacă la intrarea în intersecție nu există indicatoare de prioritate, semafor sau indicator STOP, șoferii care se află deja în sensul giratoriu trebuie să acorde prioritate mașinilor care intră din dreapta. Asta înseamnă că nu ai automat prioritate doar pentru că ai intrat deja în sens.

Totuși, regula nu se aplică în toate sensurile giratorii din Grecia. În multe intersecții au fost montate indicatoare care acordă prioritate vehiculelor aflate deja în interiorul sensului giratoriu. De aceea, înainte să intri într-un giratoriu, verifică întotdeauna indicatoarele și marcajele rutiere.

În Grecia, semnalizarea din fiecare sens giratoriu îți arată cine are prioritate. Dacă nu ești atent, poți ajunge ușor într-o situație periculoasă.

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