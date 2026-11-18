O tragedie a lovit o familie din Marea Britanie, după ce o tânără de numai 18 ani a murit în urma unor complicații neurologice grave, provocate de formarea unor cheaguri de sânge la nivelul creierului. Paige a ajuns la spital în stare critică, iar medicii au descoperit că suferise o hemoragie și că mai multe cheaguri îi afectaseră grav creierul. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, specialiștii au suspectat că episodul ar fi putut avea legătură cu administrarea pilulelor contraceptive combinate.

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul lunii septembrie, când tânăra a fost găsită inconștientă în camera în care dormea. Familia a alertat imediat serviciile de urgență, iar Paige a fost transportată la spital, unde medicii au încercat să îi stabilizeze starea. Situația era însă extrem de gravă, iar echipa medicală a decis să o mențină în comă indusă, pentru a putea interveni și monitoriza evoluția leziunilor cerebrale.

O tânără a murit după ce a luat pastile contraceptive

Tânăra a rămas în această stare timp de opt zile, perioadă în care medicii au efectuat investigații amănunțite. Rezultatele au arătat că Paige dezvoltase un cheag de sânge de dimensiuni mari în creier, alături de alte formațiuni mai mici. Acestea au provocat leziuni severe, iar șansele de recuperare au devenit extrem de reduse.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, starea tinerei nu s-a îmbunătățit. Pe 6 octombrie, după ce a fost evaluată situația neurologică și s-a constatat că nu mai există posibilitatea recuperării, familia a fost nevoită să accepte oprirea aparatelor care îi susțineau funcțiile vitale. Paige a murit la doar 18 ani.

Înainte de tragedie, tânăra nu prezentase semne evidente care să indice o problemă medicală atât de gravă. Singurul simptom cunoscut de familie ar fi fost o durere de cap ușoară, apărută cu câteva săptămâni înainte de deces. Manifestarea nu a fost considerată alarmantă, iar Paige și-a continuat activitățile obișnuite.

În zilele dinaintea tragediei, aceasta a ieșit în oraș alături de prieteni. La un moment dat, însă, a început să se simtă rău și a decis să plece mai devreme acasă. A fost transportată cu un taxi, după ce a acuzat o durere de cap. Nu există indicii că, în acel moment, cei din jur ar fi suspectat o afecțiune care să îi pună viața în pericol.

Ulterior, tânăra a petrecut weekendul la o rudă. În dimineața zilei de 30 septembrie, un membru al familiei a mers în camera ei pentru a o întreba dacă dorește să bea ceai, însă a observat că Paige nu reacționa. Ceilalți membri ai familiei au fost chemați de urgență, iar aceștia au încercat să o resusciteze până la sosirea echipajului medical.

Anticoncepționalele combinate pot crește riscul formării cheagurilor

În urma evaluării medicale, specialiștii au luat în calcul posibilitatea ca trombozele cerebrale să fi fost asociate cu administrarea contraceptivelor hormonale combinate. Aceste medicamente conțin, de regulă, estrogen și progestativ și sunt utilizate atât pentru prevenirea sarcinii, cât și pentru reglarea ciclului menstrual sau ameliorarea anumitor simptome ginecologice.

Deși sunt prescrise frecvent și considerate o metodă eficientă de contracepție pentru numeroase paciente, pilulele combinate pot avea efecte adverse, inclusiv un risc crescut de formare a cheagurilor de sânge. Trombozele pot apărea în diferite zone ale organismului, iar în situații rare pot afecta vasele de sânge care asigură circulația la nivelul creierului, provocând complicații severe.

Potrivit informațiilor furnizate de NHS, riscul de tromboză asociat contraceptivelor hormonale combinate este redus, dar nu inexistent. Acesta poate varia în funcție de istoricul medical, predispoziția genetică, vârstă, fumat și alți factori care influențează coagularea sângelui.

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