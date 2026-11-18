O problemă tehnică descoperită la mai multe modele BMW a determinat autoritățile americane să emită un avertisment pentru sute de mii de șoferi. Mașinile afectate prezintă un risc de incendiu care nu dispare nici după oprirea motorului, motiv pentru care proprietarii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită locului în care își parchează vehiculele, până la remedierea defecțiunii.

Campania de rechemare vizează peste 720.000 de automobile BMW din Statele Unite, după ce producătorul a identificat o problemă la sistemul electric al pompei de apă. Defecțiunea ar putea favoriza apariția unui scurtcircuit și, în anumite condiții, ar putea duce la izbucnirea unui incendiu. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât incidentul se poate produce inclusiv atunci când autoturismul nu este în funcțiune.

Defecțiunea care poate provoca un incendiu

Problema are legătură cu un conector electric al pompei de apă, care nu ar fi protejat suficient împotriva umezelii. În cazul în care apa ajunge la componentele electrice, există posibilitatea apariției unui scurtcircuit, ceea ce poate crește riscul de supraîncălzire și incendiu.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile americane, riscul nu este limitat la momentul în care automobilul este condus. BMW-urile afectate pot prezenta probleme și atunci când sunt parcate, cu motorul oprit, ceea ce înseamnă că inclusiv mașinile lăsate peste noapte în garaje ar putea reprezenta un pericol.

Rechemarea actuală este cu atât mai importantă cu cât unele dintre vehiculele vizate au mai fost incluse într-o campanie de reparații desfășurată în 2024. Cu toate acestea, verificările ulterioare au indicat că intervenția precedentă nu a eliminat complet riscul, fiind necesare noi măsuri pentru remedierea problemei.

BMW a identificat zece incidente de incendiu care ar putea avea legătură cu această defecțiune și care au fost raportate după efectuarea reparațiilor din campania anterioară. În prezent, producătorul încearcă să stabilească o soluție tehnică prin care problema să fie eliminată definitiv.

Ce modele BMW sunt vizate de rechemare

Lista automobilelor incluse în campania din Statele Unite cuprinde mai multe modele produse în perioada 2012–2017. Printre acestea se numără vehicule din gamele Seria 3, Seria 5, X1, X3 și Z4, dar și anumite versiuni ale altor modele.

Printre automobilele vizate se află:

– BMW Seria 3, fabricate în perioada 2012–2016;

– BMW Seria 5, fabricate în perioada 2012–2016;

– BMW X1, modele din anii 2012–2015;

– BMW Z4, fabricate între 2012 și 2016;

– BMW X3, produse în perioada 2013–2017;

– anumite versiuni BMW Seria 2 Coupe;

– BMW Seria 3 Sports Wagon;

– BMW 328xi Gran Turismo;

– BMW Seria 4 Coupe și Cabriolet, fabricate între 2014 și 2016.

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