Cutremurul produs în noaptea de miercuri, 18 noiembrie, a readus în atenție o întrebare pe care mulți români și-au pus-o imediat după seism: de ce unele telefoane au emis avertizări, în timp ce altele nu au afișat nicio notificare?

Diferențele dintre alertele primite de utilizatori au stârnit numeroase discuții în mediul online, mai ales în rândul celor care au fost treziți de notificările telefonice și al celor care nu au primit niciun semnal de avertizare. Situația a generat confuzie, existând persoane care au crezut că sistemul RO-Alert nu a funcționat în timpul cutremurului.

De ce nu primești RO-Alert înainte de un cutremur

În realitate, avertizările care apar pe telefoanele mobile pot proveni din sisteme diferite, cu mecanisme de funcționare și scopuri distincte. Nu toate notificările legate de activitatea seismică sunt transmise de autoritățile române, iar unele dintre ele sunt generate automat de tehnologia integrată în anumite dispozitive.

Sistemul RO-Alert nu este conceput pentru a avertiza populația cu câteva secunde înainte de producerea unui cutremur. Acesta este utilizat de autorități pentru transmiterea unor mesaje de avertizare în cazul unor situații de urgență, însă un seism nu oferă, în mod obișnuit, un interval suficient de timp pentru ca oamenii să se evacueze sau să ia măsuri în exteriorul locuințelor.

„De fiecare dată când apare o astfel de situație încep discuții pe rețelele de socializare, unele ghidate chiar ca să creeze o anumită atmosferă, că RO-Alert nu e anunțat. Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică. Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit. Așa că este bine că seismul n-a produs pagube”, a transmis Arafat la Digi 24.

În cazul cutremurelor, timpul dintre momentul detectării fenomenului și cel în care efectele acestuia sunt resimțite poate fi extrem de scurt. O notificare transmisă în acel interval riscă să nu ofere populației posibilitatea de a reacționa eficient, mai ales dacă mesajul ajunge în momentul în care mișcările seismice sunt deja perceptibile.

De aceea, prevenția și pregătirea individuală rămân esențiale în gestionarea unor astfel de situații. Oamenii trebuie să știe dinainte ce au de făcut în cazul unui seism, unde se pot adăposti în siguranță și cum să evite acțiunile care le-ar putea pune viața în pericol.

De ce unele telefoane au primit notificări, iar altele nu

O parte dintre utilizatorii care au primit alerte în timpul nopții au fost avertizați prin intermediul sistemului Google Android Earthquake Alerts, o funcție disponibilă pe anumite telefoane cu sistem de operare Android. Aceasta nu trebuie confundată cu RO-Alert, deoarece funcționează independent de sistemul național de avertizare al autorităților.

Tehnologia Google utilizează senzorii de mișcare integrați în telefoanele Android pentru a identifica activitatea care ar putea indica producerea unui cutremur. Datele colectate de dispozitive pot contribui la detectarea unui fenomen seismic, iar sistemul poate transmite notificări utilizatorilor aflați în zone în care urmează să fie resimțite efectele cutremurului.

”Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite. Alerta Google este o funcţie a telefoanelor Android, care foloseşte accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică şi poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă. RO-ALERT este sistemul oficial al autorităţilor, prin care populaţia este avertizată în situaţii de urgenţă”, au transmis oficialii IGSU.

Alertele pot ajunge cu câteva secunde înainte ca anumite unde seismice să fie resimțite, însă acest interval nu este garantat și poate varia în funcție de distanța față de epicentru, intensitatea fenomenului și modul în care sistemul detectează și procesează informațiile.

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