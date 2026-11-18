Cutremurul produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit în mai multe județe din România, iar unii utilizatori de telefoane Android au primit notificări de avertizare înainte de producerea undelor seismice mai puternice. În schimb, mulți posesori de iPhone au observat că nu au primit o alertă similară și s-au întrebat de ce.

Notificările au fost trimise prin sistemul Android Earthquake Alerts, un serviciu integrat în sistemul de operare Android care poate transmite avertizări seismice utilizatorilor aflați în zonele afectate. În cazul seismului din Vrancea, unele telefoane au afișat inițial o magnitudine estimată de 6,0, în timp ce datele oficiale au indicat ulterior o magnitudine locală de 5,7.

Cum funcționează sistemul de alertă de pe Android

Serviciul Android Earthquake Alerts utilizează accelerometrele integrate în telefoane pentru a detecta vibrațiile provocate de undele seismice. Atunci când mai multe dispozitive din aceeași regiune înregistrează mișcări compatibile cu un cutremur, sistemul analizează rapid datele, estimează localizarea și intensitatea seismului și transmite notificări către utilizatorii care s-ar putea afla în zona de impact.

Sistemul nu prezice cutremurele, ci le detectează în primele secunde după producere. Deoarece undele seismice inițiale se deplasează mai rapid decât cele care produc mișcările puternice ale solului, utilizatorii pot primi câteva secunde de avertizare înainte ca seismul să fie resimțit.

Pentru funcționarea serviciului este necesară o conexiune activă la internet, prin Wi-Fi sau date mobile, iar dispozitivul trebuie să aibă activată opțiunea dedicată alertelor seismice.

De ce utilizatorii de iPhone nu au primit notificări

Problema nu este legată de lipsa senzorilor necesari. Telefoanele iPhone sunt echipate cu accelerometre similare celor folosite pe dispozitivele Android.

Diferența constă în infrastructura software utilizată pentru detectarea și transmiterea alertelor. Android folosește o rețea distribuită formată din milioane de telefoane care contribuie la identificarea rapidă a cutremurelor și la generarea automată a avertizărilor.

În România, Apple nu implementează un sistem echivalent care să folosească dispozitivele utilizatorilor pentru detectarea colectivă a seismelor. Din acest motiv, iPhone-urile nu beneficiază în prezent de același tip de notificare anticipată disponibilă pe telefoanele Android.

Ce opțiuni există pe dispozitivele Apple

Apple dispune de funcția Enhanced Safety Alerts, care include și avertizări legate de cutremure. Totuși, disponibilitatea acesteia diferă în funcție de regiune.

Momentan, funcția este activă în Statele Unite și Taiwan, însă nu este disponibilă în prezent în România. Astfel, utilizatorii de iPhone din țară nu beneficiază de un sistem local de alertare seismică anticipată similar celui oferit de Android Earthquake Alerts.

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