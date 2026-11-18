Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie 2026, iar seismul a atras atenția prin intensitatea sa și prin faptul că se încadrează printre cele mai puternice mișcări tectonice înregistrate în țară în ultimii 26 de ani. Epicentrul a fost în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din România, unde cutremurele pot fi resimțite la distanțe mari, inclusiv în Capitală și în alte zone ale țării.

Potrivit datelor din clasamentul cutremurelor semnificative din ultimii ani, seismul din această noapte ocupă locul al doilea în topul celor mai puternice produse începând cu anul 2000, fiind comparabil ca magnitudine cu un alt cutremur important înregistrat în 2016. Mișcarea seismică a avut loc la ora 02:48, într-un moment în care majoritatea oamenilor se aflau în locuințe și dormeau, motiv pentru care numeroși români au fost treziți de zguduiturile resimțite.

Seismul din această noapte, al doilea în topul celor mai puternice din ultimii 26 de ani

Vrancea rămâne principala zonă de interes atunci când vine vorba despre seisme puternice în România. Cutremurele produse aici au particularitatea de a se manifesta la adâncimi intermediare, iar energia eliberată poate fi resimțită pe suprafețe extinse. Tocmai din acest motiv, un seism produs în această regiune poate fi perceput nu doar în localitățile apropiate de epicentru, ci și în orașe aflate la sute de kilometri distanță.

Cutremurul din această noapte nu este singurul seism puternic înregistrat în România în ultimii ani. În clasamentul mișcărilor tectonice importante se regăsesc și cutremurul din 27 octombrie 2004, care a avut magnitudinea de 6,0, dar și cel din 24 septembrie 2016, cu magnitudinea de 5,7. Tot în Vrancea s-au produs seisme de 5,6 grade pe 22 noiembrie 2014 și 28 decembrie 2016, iar în 2018, pe 28 octombrie, un alt cutremur a atins magnitudinea de 5,5.

Un seism important a avut loc și în Gorj, pe 14 februarie 2023, când pământul s-a zguduit cu o magnitudine de 5,5, eveniment neobișnuit pentru zona respectivă, care a fost urmat de numeroase replici. În top se mai regăsesc cutremurele din 6 octombrie 2013 și 25 aprilie 2009, ambele de 5,3 grade, precum și cel din 16 septembrie 2024, cu magnitudinea de 5,2.

Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Seismul din 18 noiembrie readuce în atenție istoricul cutremurelor puternice care au afectat România și vulnerabilitatea clădirilor, în special a celor vechi, care nu au fost consolidate. În București, riscul seismic rămâne o preocupare majoră, având în vedere numărul imobilelor cu probleme structurale și faptul că un cutremur vrâncean poate produce efecte importante în Capitală.

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