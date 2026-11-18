Un nou seism a avut loc după cel din Vrancea, care a speriat o mulțime de Români. Seismul s-a produs la doar câteva minute după cel de 5,7 grade pe scara Richter.

Conform INFP, al doilea seism s-a produs la ora 03:16:57, ora locală a României, într-o zonă de graniță dintre Grecia și Bulgaria și a avut o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter. Cutremurul a fost semnalat ca având loc la o adâncime de 6,2 kilometri, în apropiere de 51km S de Asenovgrad, 58km S de Kardzhali, 64km S de Plovdiv, 74km N de Kavala, 75km S de Pazardzhik, 83km S de Haskovo.

Ce magnitudine a avut seismul din România

Cutremurul produs în Vrancea și resimțit în mai multe orașe din țara noastră a fost revizuit de INFP ca având o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter și a avut loc la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, Covasna, la i adâncime de 107,1 kilometri.

Conform anunțului făcut de către Inspectoratul Special pentru Situații de Urgență, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Două au fost rănite și altele au suferit atacuri de panică, fiind înregistrate mai multe apeluri către numărul unic de urgență 112.

În județul Galați, o persoană a fost lovită de ușa unui dulap, zguduit puternic de cutremur, în timă ce în Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie a fost rănită de obiectele de mobilier căzute peste ea după producerea cutremurului.

IGSU este în continuare în alertă și efectuează verificări în teren pentru identificarea eventualelor pagube și oferirea sprijinului necesar persoanelor afectate. Sunt realizare misiuni de evaluare și în prezent, în județele Buzău, Vrancea, Vaslui, Iași, dar și în București.