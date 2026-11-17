Ce îi transmite Alina Apostol lui Marius Balo prin scrisorile durerii? Românca închisă într-un penitenciar din China descrie o realitate cutremurătoare. Printr-o serie de scrisori pe care i le-a scris lui Balo, femeia susține că este bolnavă, primește medicamente fără să știe ce afecțiuni are și stă la pat. Într-o scrisoare citită la Dan Capatos Show, aceasta vorbește și despre epuizarea familiei, care nu reușește să achite suma necesară repatrierii ei. Tatăl ei ar fi ajuns la capătul resurselor financiare, iar Alina cere ajutor pentru plata despăgubirilor, pentru a se întoarce în țară! CANCAN.RO are toate detaliile!

În timpul emisiunii, Capatos a citit fragmente din mai multe scrisoari transmisă de Alina Apostol lui Marius Balo. Românca povestește că primește medicamente, însă nu i se comunică diagnosticul sau motivul administrării acestora. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ea este bolnavă, este tratată de ceva ce nu știe. Tu îți dai seama că și asta este o picătură chinezească pe cap. I se dă să înghită un medicament, dar nu știe pentru ce. Nu i se spune ce afecțiuni are”, a spus Dan Capatos. „Nu îți spun niciodată. Și majoritatea medicamentelor pe care le iei sunt doar niște placebo. Tu trebuie să înțelegi că medicamentele acelea sunt cele mai ieftine posibile”, a spus fostul deținut.

Scrisoarea Alinei Apostol: speranța transferului în România

Un fragment al scrisorii scoate la iveală situația financiară complicată care îi blochează întoarcerea acasă. Alina a scris despre despăgubirile de 1,6 milioane de yuani și despre o posibilă înțelegere cu compania reclamantă. Potrivit mesajului său, suma ar urma să fie împărțită între trei persoane implicate în dosar. Românca susține că și-ar fi achitat deja o parte din obligațiile financiare. Înțelegerea ar presupune însă renunțarea companiei la alte pretenții financiare. Ba mai mult, românca blocată în lagărul chinezesc susține că reprezentanții ambasadei i-ar fi transmis mobilizarea autorităților române. Totuși, aprobarea transferului ar depinde de soluționarea problemei în justiția chineză.

„Familiile noastre nu au toată suma despăgubirii, 1,6 milioane de yuani. Vreau să ajung la o înțelegere cu victima noastră, acea companie. Compania acceptă să împartă acest litigiu în trei părți egale, de câte 33%. Eu, domnul Ioniță și tipul chinez. Acum, domnul Ioniță este de acord și el să dea partea sa, 512.000 de yuani. Eu sunt de acord să mai dau încă 112.000, pentru a-mi completa partea de 512.000”, a citit Dan Capatos din scrisoare.

Alina îi cere ajutorul lui Marius Balo

Alina Apostol îi cere lui Marius Balo să o ajute să strângă bani. Românca imploră crearea unui site în engleză și franceză, destinat donațiilor. Ea susține că tatăl său și-a epuizat toate resursele încercând să o salveze.

„Te rog să creezi un site web în engleză și franceză, unde oamenii să poată face donații. Te rog, Marius, pentru că este absolut vital să plătim acea amendă. Săracul meu tată este epuizat și a folosit toate resursele. Familia mea trăiește la limitele vieții lor și nu-și mai permit să plătească absolut nimic. Tata spune că nimănui nu-i pasă. Aș vrea să văd mai multe scrisori de la tine. Dumnezeu să îți binecuvânteze sufletul. Ești îngerul trimis la mine să mă scoată din focuri. Focul roșu al comunismului este înspăimântător, un mecanism crunt. Sper ca, în timp, cu ajutorul tău, suferința mea să ia sfârșit. Aș vrea să văd articolele din presa românească, însă părinții mei nu îmi trimit”, a citit Dan Capatos.

Marius Balo a primit ultima scrisoare de la Alina Apostol în luna iunie. Între timp, starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit considerabil. Se pare că aceasta a fost diagnosticată cu hernie, boala care o ține la pat de mai bine de trei săptămâni.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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