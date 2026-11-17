Profesorul Michael Freeman, un expert în medicină legală care a analizat documentele și fotografiile din dosarul lui Jeffrey Epstein, susține că finanțistul american ar fi fost ucis, deși autoritățile au stabilit oficial că acesta s-a sinucis.

El a prezentat concluziile analizei sale la University College London. Potrivit BBC, specialistul consideră că leziunile observate în documentele autopsiei nu sunt compatibile cu modul în care a fost găsit trupul lui Epstein.

Profesorul Michael Freeman a declarat că, după examinarea dosarului întocmit de medicul legist din New York, consideră că Epstein a fost strangulat, cel mai probabil din spate.

„Există zero la sută șanse să fi fost o sinucidere, având în vedere circumstanțele acceptate de biroul medicului legist”, a declarat acesta pentru The Times.

Medicul legist care a efectuat autopsia a concluzionat, în 2019, că leziunile lui Epstein erau compatibile cu un suicid și că nu existau urme pe corpul său care să arate că acesta s-ar fi apărat de vreo agresiune, elemente la care s-ar fi putut aștepta în cazul în care decesul ar fi fost un omor.

Epstein a fost găsit mort în închisoare, la New York, pe 10 august 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații legate de trafic de persoane.

Expertul susține că Jeffrey Epstein ar fi fost strangulat

Michael Freeman afirmă că a identificat indicii ale unei posibile agresiuni, printre care o hemoragie profundă la nivelul umărului stâng și leziuni ale feței, care ar putea indica lovituri.

De asemenea, specialistul a observat urme deasupra semnului lăsat pe gât de obiectul folosit. În opinia sa, acestea ar putea fi provocate de unghii.

„Ar fi compatibile cu o strangulare, în special din spate, și cu încercarea victimei de a îndepărta obiectul care îi strângea gâtul. Leziunile și modul în care a fost găsit trupul nu se potrivesc. Nu mai rămâne decât o singură explicație, și anume că moartea a fost rezultatul unei omucideri”, a explicat Freeman pentru BBC.

BBC notează că Freeman nu a examinat personal cadavrul, iar cercetarea sa nu a fost încă evaluată independent de alți specialiști. El susține însă că analiza a fost realizată independent și că nu a primit bani din partea familiei Epstein.

Verdictul oficial rămâne același

Jeffrey Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019, într-o închisoare din New York, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de trafic de minori.

Autopsia efectuată atunci a stabilit că moartea a survenit prin sinucidere. Medicul legist a apreciat că leziunile erau mai compatibile cu spânzurarea decât cu o strangulare provocată de o altă persoană și că nu existau urme de apărare specifice unei asemenea agresiuni.

Barbara Sampson, medicul legist-șef al orașului New York la momentul respectiv, a apărat concluziile anchetei.

„Îmi mențin ferm concluzia privind cauza și circumstanțele morții domnului Epstein”, a declarat aceasta.

Confruntat cu posibilitatea ca afirmațiile sale să alimenteze teoriile conspirației, Michael Freeman a susținut că dovezile trebuie să poată fi analizate și de alți specialiști.

„Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Lăsați-i pe toți să examineze dovezile”, a spus profesorul.

Acesta a adăugat că este dispus să accepte critici argumentate și să i se arate unde ar fi greșit în interpretarea probelor.

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