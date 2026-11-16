Prințul William și Kate Middleton, apariție surprinzătoare! Cum au ales ducii de Wales să se deplaseze prin Mumbai

Kate Middleton a făcut o modificare neașteptată în agenda deplasării sale în India. Astfel, Prințesa de Wales i s-a alăturat Prințului William într-un loc în care nimeni nu se aștepta să îi întâlnească: stația de metrou din Mumbai.

Momentul special a avut loc chiar la debutul vizitei oficiale, organizată în jurul ceremoniei Earthshot, inițiativa ecologică lansată de Prințul William pentru susținerea proiectelor dedicate protejării mediului.

Prințul William și Kate Middleton, la metrou!

Deși în programul inițial era prevăzut ca Prințul William să ia parte singur la întâlnirea despre mobilitatea urbană, Kate Middleton i s-a alăturat în ultimul moment. Apariția neașteptată a celor doi a atras atenția celor prezenți.

Cuplul regal a renunțat la mașinile oficiale și a folosit transportul public din Mumbai, dorind să atragă atenția asupra beneficiilor mijloacelor de deplasare nepoluante și asupra necesității unor rețele de transport bine dezvoltate în metropolele aglomerate.

Vestimentația Prințesei de Wales a atras toate privirile

Ținuta lui Kate Middleton a fost un alt subiect de interes. Prințesa a optat pentru o rochie elegantă, în nuanțe de albastru, pe care a accesorizat-o cu o geantă deosebită. Accesoriul are o componentă ecologică aparte, fiind fabricat dintr-un material inovator obținut din paie de orez, conceput ca alternativă sustenabilă la pielea tradițională, scrie publicația People.

Geanta purtată de Kate Middleton a fost creată special pentru ediția Earthshot Prize 2026. Aceasta este rezultatul unei colaborări între specialiști britanici și indieni în domeniul materialelor sustenabile.

În timpul călătoriei cu metroul, Prințul William și soția sa au discutat cu femeile care conduc trenurile din Mumbai, dar și cu reprezentanți ai unor companii britanice implicate în proiecte de infrastructură din India. Întâlnirile au evidențiat și importanța implicării femeilor în domenii profesionale dominate în mod obișnuit de bărbați.

Trei zile destinate protejării planetei

Prințul William și Kate Middleton au programate trei zile de întâlniri și activități în Mumbai, în cadrul proiectului Earthshot Prize. Inițiativa a fost înființată de moștenitorul tronului britanic pentru a promova și sprijini soluții inovatoare.

Agenda vizitei include și participarea Prințului William la Earthshot Impact Assembly, o reuniune la care iau parte experți și finaliști ai competiției, pentru a găsi modalități prin care proiectele ecologice să poată fi dezvoltate și finanțate.

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