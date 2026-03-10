Afecțiunea de care suferă Kate Middleton, la 2 ani de când a anunțat că are cancer

Kate Middleton a devenit din nou subiect de discuție după ce, în timpul unei vizite la un templu, a fost nevoită să se descalțe, moment în care fotografii au surprins detalii care au atras atenția publicului.

Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară. În fotografii se observă clar monturile de la picioarele prințesei, proeminențe osoase frecvent întâlnite la persoanele care poartă încălțăminte îngustă sau pantofi cu toc.

Având în vedere că aparițiile publice ale lui Kate presupun adesea astfel de pantofi, detaliul nu este surprinzător, însă a generat numeroase comentarii.

Un alt aspect remarcat a fost lipsa ojei de pe unghiile picioarelor. Familia Regală urmează de regulă un protocol estetic discret, care presupune evitarea culorilor puternice în machiaj, manichiură și pedichiură.

Astfel, look-ul natural al lui Kate se aliniază perfect acestor reguli nescrise, fiind considerat un semn de eleganță și sobrietate, inclusiv în contexte culturale precum vizita la templu.

De la intrarea în Familia Regală, Kate Middleton respectă un set strict de norme care îi influențează comportamentul și stilul vestimentar. Ținutele sale sunt atent alese, evitând culorile stridente și imprimeurile încărcate, în favoarea unor piese simple, monocrome și rafinate. Accesoriile sunt discrete, iar bijuteriile rareori sunt opulente.

În ceea ce privește comportamentul public, Kate trebuie să mențină o atitudine impecabilă, de la evenimente oficiale la acțiuni caritabile. Gesturile sunt controlate, contactul fizic cu soțul său este limitat în public, iar fotografiile sunt atent gestionate. De asemenea, aceasta nu oferă autografe, iar fiecare apariție este planificată cu atenție pentru a respecta protocolul regal.

