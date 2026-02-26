Numele oficial pe care Kate Middleton îl va purta când Prințul William o să urce pe tron. Cum o va chema, de fapt

Cum problemele de sănătate ale regelui Charles al III-lea sunt tot mai proeminente, William și Kate se pregătesc pentru momentul în care vor deveni rege și regină. Ce numele va purta Kate Middleton după încoronare?

Problemele de sănătate cu care se confruntă regele Charles al III-lea, la 77 de ani, au alimentat speculațiile britanicilor cu privire la viitorul coroanei. În scenariul în care acesta se va stinge din viață, Camilla ar rămâne văduvă și ar primi titlul de „regină văduvă”, un statut diferit de cel de „regină mamă”.

Iar succesiunea va urma cursul firesc și prințul William va urca pe tron. După încoronare, acesta va urca pe tron ca William al V-lea al Angliei. Însă ce nume va avea Kate Middleton?

Numele pe care îl va purta Kate Middleton când va deveni regină

Deși este cunoscută drept „Kate”, numele real este Catherine Elizabeth Middleton, însă acesta nu a mai fost folosit după căsătoria cu prințul William. În momentul în care partenerul ei o să devină rege, Kate o să primească automat titlul de regină consoartă și va fi cunoscută oficial drept Majestatea Sa Regina Catherine.

Însă, prințul William ar putea acționa la fel cum a făcut Regele Charles al III-lea pentru Camilla și i s-ar putea conferi titlul deplin de Regină a Angliei. De asemenea, după încoronarea lui William și Catherine, și titlurile celor trei copii ai lor se vor modifica.

Atunci prințul George o să devină prinț moștenitor și prinț de Wales. Iar în cazul lui Charlotte și a lui Louis, tatăl lor va avea prerogativa de a le acorda noi titluri, pe lângă cele de prinți ai Angliei și Altețe Regale pe care le dețin deja.

Aceste schimbări nu i-ar atinge însă pe copiii prințului Harry și ai lui Meghan. Statutul acestora nu se va schimba, având în vedere că au renunțat la atribuțiile de membri activi ai familiei regale în 2020.

În ceea ce îi privește pe William și Kate, experții regali consideră că viitoarea domnie a lui William al V-lea va avea drept obiectiv „reînnoirea fără distrugere”, iar rolul lui Catherine va fi esențial în consolidarea unei imagini de monarhie modernă, empatică și conectată la nevoile societății.

