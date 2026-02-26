Un român condamnat în mai multe închisori din Europa, ironic după aflarea pedepsei în Italia: ”Eu sunt ca la pensiune. Singur în cameră, plasmă, frigider”

Un român „școlit” în penitenciarele Europei face mărturisiri neașteptate. Acesta a vorbit despre viața în detenție și în mod surprinzător pare că are numai cuvinte de laudă. Cel mai mult i-a plăcut la închisoare în Italia și spune că sistemul de detenție de acolo este un vis frumos comparativ cu cel din România.

Românul și-a terminat studiile, iar de meserie este tehnician în transporturi, însă adevărata „profesie” pe care și-a ales-o în viață este cea de hoț. A mers prin Europa și s-a ocupat de furturi, iar astfel a ajuns să testeze penitenciarele din mai multe țări. Și-a construit un portofoliu infracțional ce se întinde de la Copenhaga până la Lyon și Roma.

„Mie mi-e indiferent. Eu sunt ca la pensiune, asta nu e închisoare. Am mai fost prin închisori, dar în afară ăsta e, cum s-ar spune, ca la hotelul Marriot. Eu sunt tehnician ca meserie în transporturi auto. În străinătate m-am ocupat cu furturi, ca asta e meseria mea. Furturi de parfumuri. Am carte de muncă că am lucrat. Am terminat cu 10 Constantin Brâncuși. Pe afară am fost de trei ori închis. Dar au fost tot așa, ca sejururile: am fost închis în Danemarca, la Copenhaha, la Roma, la Latina de fapt, e între Roma si Napoli și la Lyon”, mărturisește românul.

La închisoare, ca la hotel

Ei bine, și cum a avut „șansa” să testeze viața din mai multe penitenciare spune că în Italia este lux. Condițiile de detenție de aici îi amintesc mai degrabă de un hotel, iar perioada de detenție a fost aproape ca o vacanță.

Singur în celulă, cu plasmă și frigider, viața în închisoare nu îi pare deloc rea. Mai mult, în Italia nu se practică „șmecheria” în închisori și nici nu există vreo ierarhie. Așa că zile petrecute aici sunt destul de liniștite.

„Stai ca la hotel în închisori, singur în cameră, plasmă, frigider. Nu se suferă de șmecherie, nu e nimeni șef de cameră. Nu e nici rasism, nu se culcă nimeni nemâncat. Nu e ca la sanatoriu, că aici sunt oameni cu capul pe umeri, au făcut chestii planificate, nu așa”, mai spune românul.

De asemenea, românul se mai laudă și cu cea mai mare spargere pe care a dat-o. A intrat în casa unui mareșal de poliție din Aprilia. Iar pentru această faptă, în Italia, a primit doar două luni de închisoare. În timp ce în România ar fi primit 15 ani, spune el.

„Am spart casa unui mareșal de poliție din Aprilia. El era plecat cu soția în vacanță în Cuba. Era un cartier rezidențial și eu am intrat ca la mine acasă. A venit câinele de urmă al poliției și m-a prins, eu m-am pitit pe lângă un gard. Pentru asta primeam 15 ani de pușcărie în România, în Italia am stat doar două luni”, mai spune românul.

Cât valorează viața lui Mario Berinde, de fapt. Câte sute de mii de euro trebuie să plătească despăgubiri familiile criminalilor

Cât costă să trăiești în Spania. Un român a spus care este suma minimă necesară în fiecare lună