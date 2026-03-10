TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial

Tensiunile din ultima perioadă fac ca multe țări apropiate de zonele de conflict să devină nesigure pentru populație. Într-un scenariu negru, în care va izbucni un al Treilea Război Mondial, puțini știu care sunt zonele cele mai sigure din lume.

În prezent, ne confruntăm cu mai multe războaie. Cele mai grave dintre ele și care afectează nu doar țările vizate sunt războiul dintre Rusia și Ucraina și Iran, Israel și Statele Unite.

Atacurile din acest moment ne fac să ne întrebăm care sunt cele mai sigure țări, adică care sunt cele mai puțin afectate de aceste atentate. O țară din Pacific este considerată acum cea mai potrivită în care să locuim.

Care sunt țările cele mai sigure

Spațiul aerian din Orientul Mijlociu este închis acum. Multe țări sunt restricționate, iar zborurile au ajuns să fie imposibile. Țările care nu se află în zona de conflict în mod principal, dar care continuă să fie afectate, cresc semnificativ pe zi ce trece. Acest lucru îi face pe oameni curioși de cum ar putea gestiona un posibil al Treilea Război Mondial. Din acest motiv, majoritatea se întreabă care este în aceste momente critice țara cu cea mai mare securitate, deci și cea mai sigură pentru a fi populată.

Chiar dacă există multe state care oferă diferite resurse necesare pentru a putea trăi, nu toate sunt sigure și ferite de un astfel de impact major. Conform statisticilor, țara din Pacific care este considerată cea mai sigură este Fiji. Alte zone ferite de bombardamente pot fi Islanda și Noua Zeelandă. Și aici pericolul poate fi ținut la distanță, potrivit Mediafax.

Fiji, locul în care te poți refugia într-o situație extremă

În cazul în care tensiunile vor merge într-o direcție neplăcută și va izbucni un al Treilea Război Mondial, oamenii din Fiji pot fi în siguranță, conform studiilor. Arhipelagul Fiji, situat la peste 2.000 de kilometri nord de Noua Zeelandă, ar putea deveni un refugiu pentru cei care caută distanță față de zonele de conflict. Cel mai mare avantaj este izolarea geografică. Fiji este departe de toate zonele militare, iar în acest fel nu poate fi atinsă de niciun fel de atac. Asta face să fie cea mai sigură pentru populație.

