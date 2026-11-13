O bomboană mâncată i-a adus sfârșitul unui bărbat de 35 de ani. Ce i s-a întâmplat, de fapt

Un incident șocant petrecut în India s-a încheiat tragic, după ce un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit în urma exploziei unui obiect pe care l-a confundat cu un desert. Acesta a înghițit o bilă care semăna cu o bomboană tradițională, fără să știe că în interior se afla pulbere explozivă. Dispozitivul a detonat, provocându-i răni grave.

Victima, identificată drept Rajendra Barautiya, provenea dintr-o comunitate tribală și locuia în districtul Dindori, din statul Madhya Pradesh. Incidentul s-a petrecut pe 10 noiembrie, când bărbatul se afla alături de mai mulți localnici în jurul unui foc. La un moment dat, unul dintre cei prezenți a adus presupusul desert, iar un alt bărbat i l-a oferit lui Rajendra.

Bărbatul de 35 de ani a murit în urma exploziei

Imediat după ce l-a înghițit, obiectul a explodat în gura acestuia. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Acesta a murit din cauza leziunilor suferite.

Polițiștii au stabilit că obiectul era, de fapt, un dispozitiv artizanal utilizat în anumite comunități din zonă pentru vânarea mistreților sălbatici. Acesta este realizat prin introducerea unei substanțe explozive într-o bilă de aluat, având o formă asemănătoare cu rasgulla, un desert indian popular, preparat din aluat și însiropat.

„Această bombă, folosită de anumite populaţii din regiune pentru a ucide mistreţii sălbatici, i-a fost oferită victimei. Ea a explodat în momentul în care a înghiţit-o”, a declarat pentru AFP Rekha Singh, o reprezentantă a poliţiei din districtul Dindori.

În urma tragediei, autoritățile au reținut doi bărbați, inclusiv persoana care i-ar fi oferit obiectul victimei. Ambii sunt acuzați de omor din culpă și au fost plasați în arest.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul și dacă a fost vorba despre un gest intenționat, o confuzie sau o glumă care a avut consecințe fatale. Cercetările continuă.

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