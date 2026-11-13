O bomboană mâncată i-a adus sfârșitul unui bărbat de 35 de ani. Ce i s-a întâmplat, de fapt

O bomboană mâncată i-a adus sfârșitul unui bărbat de 35 de ani. Ce i s-a întâmplat, de fapt
Un bărbat a murit după ce a mâncat o bomboană / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un incident șocant petrecut în India s-a încheiat tragic, după ce un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit în urma exploziei unui obiect pe care l-a confundat cu un desert. Acesta a înghițit o bilă care semăna cu o bomboană tradițională, fără să știe că în interior se afla pulbere explozivă. Dispozitivul a detonat, provocându-i răni grave.

Victima, identificată drept Rajendra Barautiya, provenea dintr-o comunitate tribală și locuia în districtul Dindori, din statul Madhya Pradesh. Incidentul s-a petrecut pe 10 noiembrie, când bărbatul se afla alături de mai mulți localnici în jurul unui foc. La un moment dat, unul dintre cei prezenți a adus presupusul desert, iar un alt bărbat i l-a oferit lui Rajendra.

Bărbatul de 35 de ani a murit în urma exploziei

Imediat după ce l-a înghițit, obiectul a explodat în gura acestuia. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Acesta a murit din cauza leziunilor suferite.

Polițiștii au stabilit că obiectul era, de fapt, un dispozitiv artizanal utilizat în anumite comunități din zonă pentru vânarea mistreților sălbatici. Acesta este realizat prin introducerea unei substanțe explozive într-o bilă de aluat, având o formă asemănătoare cu rasgulla, un desert indian popular, preparat din aluat și însiropat.

„Această bombă, folosită de anumite populaţii din regiune pentru a ucide mistreţii sălbatici, i-a fost oferită victimei. Ea a explodat în momentul în care a înghiţit-o”, a declarat pentru AFP Rekha Singh, o reprezentantă a poliţiei din districtul Dindori.

Sursă: Pixabay

În urma tragediei, autoritățile au reținut doi bărbați, inclusiv persoana care i-ar fi oferit obiectul victimei. Ambii sunt acuzați de omor din culpă și au fost plasați în arest.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul și dacă a fost vorba despre un gest intenționat, o confuzie sau o glumă care a avut consecințe fatale. Cercetările continuă.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor

Actorul cunoscut pentru rolul din „Kindergarten Cop” a murit la 43 de ani. Christian Cousins a jucat alături de Arnold Schwarzenegger

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Actorul cunoscut pentru rolul din „Kindergarten Cop” a murit la 43 de ani. Christian Cousins a jucat alături de Arnold Schwarzenegger
Actorul cunoscut pentru rolul din „Kindergarten Cop” a murit la 43 de ani. Christian Cousins a jucat alături de Arnold Schwarzenegger
Ce ofertă le-a făcut Wiz Khalifa judecătorilor de la Tribunalul București în schimbul libertății sale: „Nu am vrut să încalc legea”
Ce ofertă le-a făcut Wiz Khalifa judecătorilor de la Tribunalul București în schimbul libertății sale: „Nu am vrut să încalc legea”
Cine este Kimberly Powell, a doua presupusă amantă a lui Jensen Huang, fostul șef al Nvidia. Cum a ajuns director în cadrul companiei
Cine este Kimberly Powell, a doua presupusă amantă a lui Jensen Huang, fostul șef al Nvidia. Cum a ajuns director în cadrul companiei
Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia după ce s-a aflat că a avut două amante. Cine îi ia locul
Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia după ce s-a aflat că a avut două amante. Cine îi ia locul
Un nou scandal amoros la Nvidia! Directorul companiei, acuzat că a avut o a doua amantă
Un nou scandal amoros la Nvidia! Directorul companiei, acuzat că a avut o a doua amantă
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Mediafax
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier contrează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier contrează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
Click.ro
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Lidl aduce în ofertă două gadgeturi pentru curățenia casei. Aspirator vertical și robot de aspirare Silvercrest, la prețuri reduse
go4it.ro
Lidl aduce în ofertă două gadgeturi pentru curățenia casei. Aspirator vertical și robot de aspirare Silvercrest, la prețuri reduse
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
Gandul.ro
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.