Cum arată garsoniera de 20 mp pentru care se cer 140.000 de euro. Detaliul imposibil de ignorat

Cum arată garsoniera de 20 mp pentru care se cer 140.000 de euro. Detaliul imposibil de ignorat
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Garsoniera de 20 mp costă 140.000 de euro/ sursă foto: Facebook
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Un fost spațiu comercial de doar 20 mp a fost scos la închiriere sau vânzare ca garsonieră. Fostul magazin se află în centrul orașului Florența și costă 140.000 de euro sau se închiriază cu 1.000 de euro/lună.

Fostul magazin din centrul orașului Florența este situat pe via Fiesolana, la câțiva pași de Sant’Ambrogio, scrie proprietarul în anunțul postat pe o rețea de socializare. Spațiul este dotat cu baie și amenajat special pentru a putea fi locuit. Potrivit vânzătorului, încăperea poate fi folosită ca garsonieră, deoarece sora sa l-ar fi amenajat astfel în perioada în care era studentă.

„Este un magazin, nu are autorizație de locuire. Dar sora mea a locuit acolo când era la universitate și, dacă cineva vrea să locuiască acolo, poate sta foarte bine, e alegerea lui”, se arată în anunț.

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Garsoniera de 20 mp este un fost magazin/ sursă foto: social media

Garsoniera de 20 mp nu are ferestre

Unii vorbesc despre o „mini-casă” care valorează o avere, dar din anunț reiese că este vorba despre un spațiu extrem de restrâns și fără autorizație de locuire. În fotografiile din anunț se vede o bucătărie, la jumătate de metru distanță un dulap, un pat de o persoană, o masă în mijlocul încăperii și o baie extrem de mică.

Detaliul care i-a surprins pe utilizatori este că singura sursă de lumină vine de la ușa de la intrare și doar dacă oblonul este ridicat. Deci garsoniera care valorează sute de mii de euro nu are ferestre. Pare o glumă, dar nu este deloc așa. Prețul de vânzare este de 140.000 de euro, sau chirie: 1.000 de euro pe lună.

Garsoniera de 20 mp este un fost magazin/ sursă foto: social media

Potrivit presei din Italia, criza locuințelor și prețurile ridicate ale chiriilor din Florența au dat nașetere unor situații care sfidează realitatea. Cazul acestui spațiu comerical readuce în discuție tema controlului asupra pieței imobiliare și a soluțiilor la limita legalității la care sunt expuși chriașii într-un oraș în care găsirea unei locuințe este din ce în ce mai dificilă și mai costisitore.

Utilizatorii au reacționat și i-au atras proprietarului atenția că – din punct de vedere legal – fostul magazin nu poate fi folosit ca spațiu rezidențial, însă acesta și-a menținut ideea și chiar le-a recomandat să se programeze pentru o vizionare.

„Să amenajezi o locuință într-un spațiu comercial nu este legal, știați?”, a întrebat o utilizatoare, după ce a văzut anunțul din Florența.

„Un magazin nu-ți folosește la nimic și nici nu-l poți închiria ca apartament, pentru că, dacă se întâmplă ceva, intri în belele. 140.000 de euro?”, a scris un internaut.

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