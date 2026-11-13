Salarii neașteptate pentru muncitorii asiatici din România! Câți bani primesc și câte ore lucrează zilnic

Salarii neașteptate pentru muncitorii asiatici din România! Câți bani primesc și câte ore lucrează zilnic
Ce salariu au angajații asiatici în România / Sursa foto: Shutterstock
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În ultimii ani, tot mai mulți muncitori din Asia au venit în România pentru a se angaja în diverse domenii, de la construcții până la industria HoReCa. Salariile pe care le primesc, dar și condițiile în care lucrează, au fost deseori subiect de discuție.

O discuție a pornit de la o postare publicată pe Reddit, după ce un român aflat în căutarea unui loc de muncă în HoReCa a povestit că a fost confundat cu un angajat nepalez. Experiența sa a deschis o dezbatere despre salariile și condițiile de muncă oferite angajaților asiatici în restaurantele din România.

Ce salarii au angajații asiatici în România

Bărbatul a dezvăluit că a primit o ofertă pentru un post de bucătar, cu un salariu de 5.000 de lei, la care se adăugau mâncarea și cazarea. În schimb, programul presupunea 10 ore de muncă pe zi, șase zile pe săptămână.

Postarea a atras rapid reacții din partea altor utilizatori, interesați de condițiile în care lucrează persoanele recrutate din țări precum Nepal, Filipine sau Indonezia.

Sursa foto: Pexels

Un alt utilizator a intervenit în discuție și a oferit detalii similare cu cele manționate anterior despre veniturile unor angajate asiatice din restaurantele. Potrivit acestuia, salariile pot ajunge la 5.500 de lei net, peste care se adaugă bacșișurile. În plus, angajatorii le asigură cazarea și achită cheltuielile aferente locuinței. Același utilizator a precizat că programul de lucru este, în general, de 9-10 ore pe zi, cu o singură zi liberă pe săptămână.

„Au chiriile achitate, întreținerea etc. Da, se lucrează 9-10 ore pe zi, cu o singură zi liberă pe săptămână, însă salariul e chiar și 5.500 net, la care se adaugă bacșiș. Dacă pui în calcul și locuința, pentru care ele nu plătesc, străinii veniți aici o duc mai bine decât noi din punct de vedere financiar, evident nu și al timpului liber”, a adăugat utilizatorul.

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