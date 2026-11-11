Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere

Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
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O propunere importantă, care ar putea schimba situația financiară a sute de mii de angajați, se află în atenția sindicatelor din Elveția. Organizațiile sindicale vor să introducă un salariu minim de 5.000 de franci elvețieni pe lună pentru persoanele care au absolvit o formă de pregătire profesională. Suma reprezintă aproximativ 5.400 de euro, iar inițiativa vine pe fondul nemulțumirilor legate de veniturile considerate prea mici în raport cu nivelul de trai din această țară.

Proiectul este pregătit de Federația Sindicatelor din Elveția (SGB), care intenționează să lanseze o inițiativă populară pentru garantarea acestui prag salarial. Demersul urmează să fie supus aprobării Congresului organizației, iar dacă va primi undă verde, campania de strângere a semnăturilor ar putea începe în 2027. Inițiativa este susținută de liderul sindical Pierre-Yves Maillard și urmărește să ofere o protecție financiară mai bună angajaților care au calificări profesionale, dar care nu beneficiază întotdeauna de salarii pe măsura pregătirii lor.

Aproape 30% dintre muncitorii calificați au salarii sub pragul propus

Datele analizate de sindicate arată că numeroși angajați cu pregătire profesională se confruntă cu dificultăți financiare, în ciuda calificărilor și a experienței acumulate. Aproximativ 28% dintre aceștia au venituri lunare mai mici de 5.000 de franci elvețieni, pentru un program de lucru de 40 de ore pe săptămână.

Situația este și mai complicată pentru o parte dintre salariați, în condițiile în care 15% dintre persoanele incluse în analiză nu reușesc să depășească pragul de 4.500 de franci pe lună, echivalentul a aproximativ 4.800 de euro.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de gen. Femeile care au absolvit școli profesionale sunt mai expuse veniturilor reduse, aproximativ o treime dintre acestea câștigând sub 5.000 de franci lunar. În plus, aproape una din cinci angajate din această categorie primește mai puțin de 4.500 de franci.

Printre sectoarele în care se întâlnesc frecvent asemenea salarii se numără comerțul cu amănuntul, saloanele de coafură, industria ospitalității și serviciile de îngrijire a copiilor. Nici angajații din domenii precum mecanica auto sau transporturile nu sunt feriți de această problemă.

Sindicatele consideră că un prag salarial garantat ar putea reduce diferențele dintre nivelul de pregătire al angajaților și remunerația pe care aceștia o primesc. În plus, măsura ar putea contribui la asigurarea unor venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor unei familii într-una dintre cele mai scumpe țări europene.

Puterea de cumpărare a angajaților a scăzut în ultimii zece ani

Un alt argument invocat în susținerea inițiativei este evoluția salariilor în raport cu inflația. Chiar dacă Elveția este cunoscută pentru nivelul ridicat al veniturilor, nu toate categoriile profesionale au beneficiat de creșteri care să le permită să țină pasul cu scumpirile.

Conform statisticilor prezentate de SGB, salariul mediu real al persoanelor cu pregătire profesională a înregistrat o scădere de 2,1% în intervalul 2016-2026. Practic, puterea de cumpărare a acestei categorii de angajați s-a diminuat, în ciuda experienței acumulate și a competențelor necesare pentru desfășurarea activității.

O altă problemă identificată este diferența considerabilă dintre veniturile persoanelor care au urmat o școală profesională și cele ale absolvenților de universitate.

La începutul carierei, un angajat cu pregătire profesională câștigă, în medie, 4.571 de franci elvețieni lunar, adică aproximativ 4.950 de euro. Spre finalul activității profesionale, salariul mediu ajunge la 6.289 de franci, echivalentul a aproximativ 6.800 de euro.

În cazul absolvenților de universitate, situația este diferită. Aceștia pornesc de la un venit mediu lunar de 6.189 de franci, aproximativ 6.700 de euro, iar în etapa de vârf a carierei pot ajunge la 10.438 de franci, adică în jur de 11.300 de euro.

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